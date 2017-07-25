Йога, фитнес, бег, занятия на тренажерах, но не бокс или регби — часто распространенное мнение о том, что существуют виды спорта, которые не подходят женщинам, мешает девушкам найти свой вид физической нагрузки и полюбить ее. LADY.TUT.BY решили узнать о «неженских» видах спорта у спортсменок и их тренеров.

Фехтование

Елена Белякова, директор юридической фирмы:

— Я начала заниматься фехтованием в детстве, но был продолжительный перерыв. Активно фехтую уже год. Возвращение прошло безболезненно. Меня очень хорошо приняли в школе фехтования «Эгалите», помогли втянуться. Через некоторое время провели турнир среди начинающих, и я его выиграла. Это было неожиданно для меня, моих коллег и тренера.





По словам Елены, фехтование помогает ей отвлечься от работы и получить эмоциональную разрядку. К тому же это зрелищный и элегантный вид спорта, который развивает внимание и быстроту реакции.

— Занимаясь фехтованием, я отдыхаю, ведь профессия юриста требует постоянной концентрации. К тому же этот вид спорта помогает мне в работе. По натуре я борец за справедливость. На дорожке, когда сил уже не остается, тренер настаивает идти до конца. Так и в жизни: в момент, когда ситуация кажется безнадежной, я не отступаю и в большинстве случаев нахожу оптимальное решение.





На вопрос, «мужской» ли вид спорта фехтование, Елена уточняет:

— Да, в фехтовании используется оружие: рапира, шпага и сабля. Последняя подходит больше для мужчин, а для женщин — шпага. По моему мнению, по эмоциональной составляющей фехтование очень подходит женщинам: у них взрывной импульсивный характер, а здесь они дают выход своим эмоциям. Конечно же, и тактика ведения боя мужчинами и женщинами отличается. Мужчины выдержаннее, они эмоционально спокойны и продумывают стратегию поединка, поэтому им проще нанести укол по кратчайшей траектории. Женщины обладают интуицией, а в этом спорте важно, как ты почувствуешь противника, подхватишь его манеру вести бой.

Анна Гладышева, тренер школы фехтования «Эгалите»





— В зависимости от используемого вида оружия спортивное фехтование делится на фехтование на рапире, сабле и шпаге. Естественно, отличаются как само оружие, так и правила проведения поединка.

Решающий фактор в фехтовании — это не физическая сила, а смекалка, умение владеть оружием и, конечно же, реакция и скорость. Любой человек в какой-то мере обладает этими качествами, поэтому фехтованием могут заниматься все, вне зависимости от пола, возраста и телосложения.

В группе новичков занимаются как мужчины, так и женщины, причем разного возраста. Каждый находит себе спарринг по уровню своей подготовки. Все индивидуально, и если мы видим, что человек «вырос», то он переходит в группу классом выше.

Анна уверена, что и у мужчин, и у женщин есть свои преимущества в фехтовании:

— Длина клинка у мужчин и женщин одинаковая. Однако сам стиль фехтования все-таки отличается. У мужчин больше физической силы, чаще всего они высокие, поэтому им проще дотянуться до соперника и нанести укол.

Регби

Мария Шарикова, мебельщик





— В 2013 году меня пригласили на мужской матч по регби. То, что я увидела, меня впечатлило. Я влюбилась в эту игру. А тот факт, что регби в нашей стране было мало популярно, подогревал еще больший интерес. Я начала искать женскую команду и была удивлена, что ее нет. Создавать ее нам пришлось самим. Общими усилиями в 2014 году мы образовали команду «Гражданочка». Нашими тренерами стали парни из мужской команды «Степянка 300 (три сотни)». Они же тренируют нас и сейчас. Сначала в команде было пять человек. Люди постоянно приходили и уходили, ведь регби требует больших затрат времени, и если не прикладывать усилий, то никаких результатов не будет.

Сегодня в Беларуси есть два женских зарегистрированных клуба и один незарегистрированный. К сожалению, профессиональных команд по регби по-прежнему нет, поэтому на чемпионатах выступают любители. Конечно, результат выше будет у тех команд, для которых спорт — это профессиональная деятельность, основная работа. Но и любители выступают на достойном уровне. На чемпионаты пока ездит только мужская сборная. Женская — на стадии формирования.





Мария уверена, что не существует видов спорта, которые можно разделить на мужской и женский. Что касается регби, то здесь есть свой нюанс. Естественно, физические силы неравны, поэтому женщины с мужчинами просто не могут играть в контактное регби на равных условиях, за редким исключением.

— Считается, что регби — игра для джентльменов. В том числе и для леди. Самым тяжелым в регби лично для меня был страх нанести травму не себе, а другому человеку. Те, кто раньше не занимался контактными видами спорта, поначалу боятся захватов, поэтому помимо хорошей физической подготовки нужно быть сильным, смелым, собранным… Есть много пунктов, которым ты должен соответствовать, чтобы называть себя регбистом. В ходе тренировок мы формируем у себя необходимые качества, которые лежат в основе этой игры: солидарность, уважение, дисциплина.

Мне сейчас 26. Регби я начала заниматься в 22 года. До этого из физической нагрузки — максимум пробежка раз в два месяца. Я училась в музыкальной школе, уже 8 лет играю в фолк-рок-группе, а по образованию — преподаватель английского языка. То есть со спортом я не имела ничего общего. Но сейчас успешно им занимаюсь, поэтому любой желающий может попробовать себя в регби.

Александр Якутович, тренер





— Чтобы быть регбистом, не нужно каких-либо особых требований к физическим данным. Главное, чтобы человек хотел этим заниматься. Часто к нам приходят специально созданные для этого вида спорта девушки, но они боятся контакта и, как следствие, возможной травмы. То есть они могут быть просто психологически не готовы заниматься регби. Учитывать нужно и то, что этот вид спорта молодой для Беларуси и первопроходцами в нем были все-таки мужчины. Чуть позже в этот спорт пришли и женщины, ведь они тоже сильные характером, а это именно тот спорт, где можно проявить его.

Тренировки для мужских и женских команд ничем не отличаются. Все зависит от уровня подготовки группы. По мнению Александра, девушкам пока не хватает скорости, из-за чего манера игры не такая, как у мужчин.

— Регби требует большой физической и моральной отдачи, и девушки могут испугаться этого. Если они преодолевают этот страх, то становятся хорошими игроками этого вида спорта, а не просто смотрят его по телевизору. Девушки могут и играют в регби. И у них это хорошо получается.

Муай тай

Мария Белуш, эксперт Минского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз





— Муай тай я начала заниматься случайно. Еще в Новополоцке в 1999 году, когда мне было 14 лет, впечатлил рассказ одноклассника. Подумала: а чем я хуже? Своим желанием заниматься этим видом спорта я очень удивила тренера клуба «Олимп» Хаменка Петра Петровича, ведь девушек он никогда не тренировал. Он был уверен: одного раза мне хватит, чтобы понять, что это не мое. Ошибся. Так я стала единственной девушкой в группе. В 2000 году в Феодосии на чемпионате мира по кикбоксингу я заняла второе место. В 2004 г. в Чиангмай на чемпионате мира уже по муай тай — третье. Тогда, стоя на пьедестале, я твердо решила, что в следующий раз буду первая. Так и вышло. В 2003 году я переехала в Минск и начала тренироваться у Евгения Добротворского в клубе «Кик Файтер». В этом же году я стала первой на чемпионате мира, который проводился в Бангкоке. В 2007 году — снова первое место на чемпионате мира в Бангкоке. По возвращении провела профбой на родине за звание чемпиона Беларуси среди профессионалов, выиграла и… Родила первого ребенка — Эдуарда. Уже через 8 месяцев после его рождения я начала ходить на тренировки. В 2009 году на чемпионате мира в Бангкоке стала третьей. В 2011 году я снова пошла в декрет. Родилась Валерия. Во втором декрете я пробыла уже долго — два года. В 2014 году на чемпионате мира в Малайзии я заняла второе место. Приехала и пошла в отпуск. Декретный. Родилась Анастасия.

Мария признается, что ей очень нравится материнство. Но и спорт очень важен для нее. В декрете спортсменка буквально под мышки брала детей, приходила с ними на тренировки и занималась, пока тренер нянчился с малышами. Сейчас у Марии перерыв — недавно закончился чемпионат мира по муай тай в Минске, на котором она заняла второе место.

— Мне помогает моя мама и бабушка. Без их поддержки было бы тяжело. Мужу, конечно, это все не нравится, и он против, чтобы я занималась муай тай. Волнуется, боится, что травму получу, все-таки я мать троих детей. А роды здоровья не прибавляют. Но я ведь не участвую в профессиональных боях, где нет налокотников, щитков, шлемов и бить нужно сильно. К тому же в муай тай нет цели поколотить соперника. Это культура со своими ритуалами. Например, перед боем исполняются танцы с манконгами, в которые вплетают молитвы. Часто до начала боя удается познакомиться с соперником. На чемпионате мира в Минске мне пришлось биться со спортсменкой из России. Выяснилось, что она тоже мама и приехала на соревнование с малышом. На ринге к своему сопернику ты не испытываешь ненависти. Когда я только начала заниматься муай тай, было страшно ударить человека. Пока не получила в нос. От страха тогда только и думала о том, как первой отправить соперника в нокаут. С опытом понимаешь, что важно обыграть, не пропустить удар и набрать очки.





В общей сложности Мария занимается муай тай 16 лет. Такой продолжительный период не мог не отразиться на ее профессиональной деятельности.

— Я начинала работать в патрульно-постовой службе и одновременно заочно училась в академии МВД. По долгу службы часто приходилось проводить задержания. Когда нарушители видят девушку, то по умолчанию думают, что я ничего не смогу им сделать. Начинаются насмешки, могут и толкнуть. Тогда приходится использовать некоторые приемы муай тай. Конечно, все в рамках закона.

После окончания заочного обучения в академии вопрос о выборе места дальнейшего прохождения службы для меня был очевиден. Еще работая в патрульно-постовой службе, не раз видела работу следственно-оперативной группы на местах происшествий. Особый интерес вызывала работа экспертов-криминалистов. Поэтому в последующем перешла в экспертные подразделения на должность техника-криминалиста, а после образования Государственного комитета судебных экспертиз — в Минский межрайонный отдел. Пока, к сожалению, в полной мере проявить себя в качестве эксперта не удалось, так как сейчас я в декрете. С нетерпением жду, когда смогу приступить к работе.

Евгений Добротворский, заслуженный тренер Республики Беларусь, старший тренер Республиканского центра олимпийской подготовки





— Для того чтобы женщина занималась единоборствами, у нее должны быть определенные качества. И речь не о том, что ее физические характеристики должны быть схожи с мужскими. Муай тай — это боевое искусство, в котором человек должен осознавать, что его будут бить. Он должен побороть все свои слабости, суметь сконцентрироваться и преодолеть страх получить удар. То есть это необычные девушки. В быту они нежные и мягкие. Как говорила одна из моих подопечных, на тренировке она сбрасывает все свои отрицательные эмоции, приходит домой — мягкая и пушистая.

Выгодней всего для муай тай быть худым и высоким. Но и у «пышечек» есть свои преимущества: они бьют сильно. Однако самое главное как в муай тай, так и в любом другом виде спорта — это трудолюбие, а уже хороший тренер сделает чемпионом мира любого.

Я долго не хотел тренировать женщин в контактном виде спорта. Начинал с девушек, с которыми работал в разделе сольных композиций кикбоксинга. Учил бывших художественных гимнасток работать с разными видами холодного оружия. Постепенно девушки подтянулись к парням и начали выступать на чемпионатах.

Как тренер могу сказать, что с ребятами нужно построже, а с девчонками — больше юмора. Они, как правило, более трудолюбивые, но поскольку им свойственны частые перемены настроения, определенный подход все-таки нужен. К тому же девчонки более надежные, верные и преданные.