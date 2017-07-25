Заморозились: Валерий Дайнеко о проблемах белорусских радиостанций

Собеседник Sputnik привел в пример всего одну белорусскую радиостанцию, в эфире которой можно услышать и джаз, и живые рок-концерты, и классическую музыку. Но одного эфира вряд ли достаточно для того, чтобы удовлетворить разнообразные музыкальные вкусы.

"А все остальные станции крутят одно и то же, в основном, старую музыку. И иногда иностранцы, которые приезжают к нам, говорят: "Вы что, заморозились тут? Вы же слушаете музыку 20-летней давности". У нас ретро — это хиты. Крутят, конечно, и современную музыку, но направлений не хватает, как, например, есть в Москве", — говорит Дайнеко.

В то же время меломанов и поклонников строго определенных музыкальных жанров вместо радиостанций спасает интернет, где можно найти любую музыку для души.



© Sputnik / Виктор Толочко Витебск Соседов: в еду за атмосферой, а не посмотреть на Гришу и Стаса

"В интернете полно всего, и ты можешь скачать или просто слушать и все самое свежее, и то, что ты хочешь. Интернет у тебя же может и в машине быть. Сейчас масса вариантов прослушивания, даже необязательно собирать или покупать диски. Это уже ближе коллекционерам, таким как я", — отмечает артист.

При этом, по мнению собеседника Sputnik, в Беларуси достаточно творческих коллективов, музыкой которых можно разнообразить отечественный радиоэфир.

"Есть "Яблочный чай", у которого уже более 10-ти альбомов, и другие коллективы, которые записывают музыку и думают о будущем, не только о будущем, например, белорусского джаза, а прежде всего о своем будущем и о людях, которые их слушают", — считает Дайнеко.

Беседу с заслуженным артистом Республики Беларусь, солистом ансамбля "Белорусские Песняры" Валерием Дайнеко слушайте на радио Sputnik Беларусь.