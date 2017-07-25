За последние месяцы имя Алексея Садового обсуждали по двум главным поводам. Совсем недавно бизнесмен открыл новое заведение — «Хинкальную» в центре Минска, а чуть раньше лишился статуса завидного холостяка и женился на неизвестной широкой публике девушке Наталье. Мы решили пригласить молодую пару на тест новый Mazda CX5 , а заодно познакомиться с супругой Алексея и обсудить проекты молодого ресторатора.

Встречаемся с парой в салоне Mazda на Боровой, где Алексей и Наталья выбирают автомобиль и общаются с консультантом. Говорят, что настало время для покупки семейной машины.





— Мы теперь семья, а семье по регламенту нужен соответствующий автомобиль. Смотря в недалекое будущее, Наташа хочет чтонибудь побольше и повыше, чем ее нынешняя машина.

Девушка за рулем паркетника выглядит еще более миниатюрной. Сидя на водительском кресле, Наталья рассматривает салон и приборную панель.

— Машина комфортная, внутри удобно и достаточно красиво. Девушкам подойдет. Знаете, у нас и более хрупкие женщины на больших автомобилях ездят.





В это время Алексей говорит: «Наташа, она стоит 35 тысяч… Хотя, судя по тому, что у тебя лицо не изменилось, то цена вполне соответствует первым впечатлениям». Впрочем, в цену заложены не только впечатления. В новом кроссовере заметно улучшили шумоизоляцию, поставили премиум-аудиосистему и новое оборудование. А еще молодой ресторатор обратил внимание на электробагажник.





Чтобы проверить, как все это влияет на эмоции от вождения, мы решили сразу же протестировать авто в городе. Первым за руль садится Алексей.

— Всегда приятно ездить в новой машине, потому что она новая. Испытываешь совсем другие ощущения, вплоть до тактильных. Мне не нравится запахи новых вещей и квартир, но почемуто запах нового автомобиля особенный. В этом что-то есть!





Мы едем в центр города, а по пути знакомимся с женой столичного ресторатора.

«Статьи о топе холостяков с Алексеем больше беспокоили моих подруг»

О Наталье Садовой (в девичестве — Москалева) известно не очень много. Девушка говорит, что она слишком скромная для такой медийной жизни, как у мужа. Выросла в семье папы архитектора и мамы историка, училась в педагогическом университете. Там же, где и Алексей.





— Может, для общественности наша свадьба и стала неожиданным событием, но не для близких друзей: мы с мужем знакомы 13 лет. Учились в одном университете. Я закончила факультет практической психологии с английским языком. Алексей немного старше меня - на 3,5 года, — он учился на «социальной психологии». В общем, год назад стали жить вместе — и Леша сделал мне предложение.

Пара говорит, что масштабную свадьбу делать не планировали в принципе. Поэтому просто пригласили самых близких друзей, чтобы выпить шампанского и пообниматься.

— Мы на тот момент жили на Площади победы, расписались в доме бракосочетаний на Коммунистической и пошли в наш любимый бар «Ў». Там у нас была небольшая вечеринка, — рассказывает Наталья.

Вообще, девушка увлекается тайским боксом и работает представителем итальянских фабрик, специализирующихся на керамической плитке.

— То есть я работаю непосредственно на зарубежные компании: рассказываю о них и продвигаю их в наши местные салоны.

Спрашиваем, не нервничала ли девушка, когда видела очередную публикацию о завидных холостяках Минска с Садовым в списке.

— Меня это абсолютно не нервировало. Это беспокоило, наверное, больше моих подруг. Потому что они обязательно мне сбрасывали очередную ссылку на такой «топ холостяков».

«Открывать демократичное заведение — самое время»

Мы подъезжаем к барбершопу Алексея и, пока он решает срочные дела, Наталья пересаживается на водительское кресло — дальше машину тестирует она.





«Не боитесь?», — спрашивает девушка перед поездкой. Мы — нет, Алексей тоже.

— Например, я вообще не волнуюсь, моя жена прекрасно водит. Если она за рулем, я расслаблен.

В любом случае, переживать бы не стоило: в автомобиле, по словам менеджеров салона, есть функции, позволяющие ощущать себя за рулем увереннее и понимать, что мы в полной безопасности: система безопасного торможения и система предупреждения о выходе из занимаемой полосы, например. Тем временем Алексей действительно намерен отдохнуть и проверяет можно ли немного «утопить» пассажирское сиденье. Все получается — и мы отправляемся дальше кататься по городу.

— После моей машины так легко крутится руль! — восхищается девушка.





Пока мы в пути, Алексей нам рассказывает про свое новое заведение украинской франшизы «Хинкальная», которое открылось в начале июля на Интернациональной, 25. Два года назад ресторатор уже говорил о том, что изначально на этом месте планировали построить амбициозный ресторан «Воробей» для людей бизнеса.

— Мне кажется, мы вовремя одумались и повернулись в сторону доступной модели. В нынешней ситуации, когда достаток среднего горожанина во многих случаях не соотносится с 500 долларами, нужно реагировать и соответствовать. Поэтому открыть демократичное заведение в центре было просто необходимо, комментирует ситуацию Алексей.

При этом грузинская кухня — формат не совсем ассоциирующийся с тем, что Садовой делал раньше.

— На самом деле мне вполне свойственно открыть место, где вкусно и демократично. Я не только бары открывал. Это какойто стереотип. Первое мое заведение «ID bar» — все же ресторан. «Бессонница» тоже с полноценной кухней. (Из проектов ID, «Герои», «Бессонница» Садовой вышел пару лет назад и больше не является их соучредителем прим. TUT.BY). Но пришло время стать еще проще и понятнее.

Кроме того, по словам ресторатора, франшиза — это достаточно подробная инструкция, которую просто нужно аккуратно и внимательно выполнить.

Будем удивлять город в очередной раз, но уже в новом амплуа. Этим проектом мы пытаемся доказать, что в столице можно вкусно, полезно и дешево поесть даже в центре города.





Правда, называть сумму, вложенную в украинскую сеть, Алексей не стал.

— Там большое помещение, плюс проект включал в себя реставрацию памятника архитектуры, который мы арендуем у «Мінскай спадчыны». Поэтому бюджет там приличный. Заведение окупится за 3-4 года. Но сама по себе франшиза вполне доступная, и порог «входа» для небольшого ресторана реально низкий.

Параллельно, пока мы едем, Алексей ведет переговоры с Galleria Minsk. Говорит, что буквально на днях там предложили открыть еще одну «Хинкальную». Судя по всему, в центре города появится не одно заведение франшизы. Кстати, Алексей говорит, что готов открыть «Хинкальную» даже в спальном районе.

— Как минимум еще одно заведение до конца этого года мы откроем. Но если будет все очень хорошо, то получится быстрее.

Говоря о планах, Садовой вскользь упоминает, что параллельно он работает над открытием еще одного бара. Но подробностей пока раскрывать не хочет.

— Работаем неспешно, но основательно. Будет очень весело!

«Вместо бокса — экономический суд»

После обсуждения новых проектов вспоминаем о том, что два года назад с большими планами и с ориентацией на довольно узкий сегмент открывался виски-бар Smoke&Mirrors. А ровно через год в этом заведении сделали ребрендинг и открыли «Курилку». Садовой рассказал почему.

— Мы переоценили количество тех гостей, которым это будет интересно. Оказалось, мало тех, кто предпочтет хорошие сигары и виски женщинам и тусовке.

В итоге партнеры провели реогранизацию заведения: состав учредителей, среди которых юрист Евгений Бейзак, не изменился. А вот дела в «Курилке», по словам ресторатора, пошли в гору.





Алексей также планировал открыть и боксерский клуб в здании касс Белгосцирка. Но в итоге дальше закупки оборудования и ринга дело не пошло: оказалось, что арендованное помещение нельзя использовать без реконструкции по заявленному на аукционе назначению.

— И теперь вместо бокса для белых воротничков мантии в экономическом суде, где ищем справедливости.

Мы возвращаемся к автоцентру, и Наталья резюмирует:

— Я получила удовольствие. Мне нравится, как выглядит машина снаружи дерзкая и красивая. Для девушки это может быть отличным вариантом. И управлять ей достаточно легко.

А Алексей добавляет, что машина комфортная и приятная внутри — пассажиры и водитель чувствуют себя свободно.

— Что сказать? Хороший городской автомобиль, выносит вердикт ресторатор.





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