На REALTY.TUT.BY продолжается второй сезон конкурса « Моя кухня ». Мы продолжаем публиковать пришедшие истории. После выхода всех полученных рассказов запустим голосование пользователей TUT.BY. Они и выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Натальи из Минска:

— В прошлом году я активно следила за проектом «Моя кухня» и даже хотела поучаствовать в конкурсе, но рождение ребенка отодвинуло идею на второй план. Очень обрадовалась, когда увидела, что конкурс запустили снова. Получилось даже лучше: мы пожили еще год на нашей кухне и не просто так, а с маленьким «испытателем».

Когда зашла речь о приобретении собственного жилья, мы однозначно определились на том, что это должна быть новостройка. Оказавшись в бетонных стенах, мы с мужем даже немножко растерялись. Его фразу «ну что, с чего начнем?» мы потом вспоминали долго. Действительно: а начинать с чего? До этого мы не сталкивались с ремонтом в новой квартире.





Мы мало что знали о ремонте и во многом не ориентировались. Но в голове сложилось понимание того, что кухня, ванная и санузел должны быть сделаны так, чтобы как минимум лет 15 не хотелось ничего переделывать. И чтобы в течение этих лет 15 не болела голова насчет сломанного крана, скрипящей дверцы фасада на кухне, плитки, которую невозможно отмыть…

С кухней нам, конечно, очень повезло! Она у нас целых 13,8 «квадрата». Но — чем больше кухня, тем больше хочется туда всего запихнуть. Начать решили с выбора мебели, чтобы потом было проще подбирать отделочные материалы.





Сами мы не рискнули продумывать план размещения мебели. Решили довериться профессионалам. Наш стереотип о том, что хорошее дешево стоить не может, подтвердился. Знакомые рассказали о салоне с немецкой мебелью. Они сами заказывали там мебель пару лет назад. Мы, конечно, сперва подумали, что там уж точно будет не просто дорого, а очень дорого. Сами понимаете, немецкое качество. Но нас переубедили, и мы все-таки решили заглянуть, больше из любопытства.

И сразу поняли, что в мебели здесь знают толк. И интерьер, и царящая атмосфера в салоне настраивали на приятный лад. С кухней мы определились не сразу. Какие-то варианты нам было совсем не потянуть по деньгам, что-то было приемлемо, но не совсем то, что нужно. Однако, к консенсусу пришли: и по внешнему виду, и по цене.





Мы решили сделать кухню такой, чтобы всем было удобно пользоваться. Сегодня для меня эта кухня — идеал. Я настолько к ней привыкла и, если приходится готовить где-то на другой кухне, чувствую себя неуютно.

Теперь немного о функциональной части. Всем советую верхние ящики делать со складной системой дверцы. Когда я готовлю, открываю оба ящика, и у меня все под рукой. Не нужно сгибаться и отклоняться от дверей шкафа. Обязательно делайте подсветку под верхними шкафами, ибо при такой системе открывания верхнего света становится меньше: дверца закрывает светильники.





Для меня оказалось удобным расположение духового шкафа и микроволной печи. Все готовится в стороне от варочной. Встроенная СВЧ — это вообще сказка. Никогда не нужно убирать за ней, под ней. К слову, ее не обязательно покупать к моменту монтажа кухни. Мы так и сделали, купили спустя пару месяцев и сами закрепили. В монтаже нашей СВЧ не было никаких сложностей.

Под духовкой в небольшой колонне выдвижной ящик. Там я храню всю утварь для духовки.





Ещё одним фаворитом на нашей кухне я считаю витрину для посуды. Стеклянные полки витрины с подсветкой. При выключенном свете можно создать уютную атмосферу с их помощью.

Дизайнеры салона подсказали многие нужные мелочи. В витрине удобные ящички для хранения всякой мелочевки: свечи для торта, шпажки, книга с рецептами…





Также меня очень устраивают два нижних шкафа с выдвижными ящиками. В одном из них скрытая кассета для столовых приборов и посуды, во втором — большой набор кастрюль с кухонным комбайном и разными формами для выпечки и готовки. И очень важный момент — ящики выкатываются на всю глубину, и они очень глубокие. Раньше мы жили в другой квартире, с другой кухней. Там, чтобы достать что-то из дальней части ящика, нужно было постараться. Ящики выдерживают значительную нагрузку, так как в одном из них уместился целый сервиз на 12 персон с супницей, а также чайный набор на 12 персон. Так исчезла проблема хранения посуды, подаренной на свадьбу.





Шкафы с карго для меня стали незаменимы. У нас два таких шкафчика. В одном из них масла, соусы и прочее. В другом все что нужно для стиральной и посудомоечной машин. Он как раз находится между ними.

О встроенном холодильнике совсем не пожалели. Да, он имеет чуть меньшую вместительность нежели обычный. Но этого мы бы и не заметили, если бы нас не предупредили. К тому же интерьер он совсем не загромождает. Если переживаете за магнитики из путешествий, посмотрите на нашу вытяжку. Хорошая альтернатива, неправда ли? Кстати, вытяжка польская Akpo. Аналоги были слишком дороги. Но, если есть возможность, лучше покупать качественную. Наша шумная.

Встроенная стиральная машина также помогла нам спасти интерьер, только уже ванной комнаты. Расположение устройства на кухне нам на руку, ведь лоджия у нас на кухне. Белье не нужно нести через всю квартиру. Правда, с выбором стиральной машины немного прогадали. Нужно было вписаться в бюджет и пришлось купить хорошую, но не самую лучшую. Вся встроенная техника стоит, разумеется, дороже отдельно стоящей. За те деньги, за которые вы купите обычную встраиваемую стиральную машину, можно купить очень классную обычную. В нашей мне не хватает функций, но стирает она исправно.

На кухне много техники, которая значительно упрощает жизнь. Все покупали в Минске. Мысли везти технику из-за границы не было. Это, на наш взгляд, не оправдано. И опять же… Все по-настоящему хорошее стоит практически тех же денег, что и у нас. Только у нас с гарантией.





С мебелью и техникой определились, это самое главное. Потом все было намного проще. Под фасады кухни подобрали керамогранит и плитку на скинали. На полу у нас керамогранит «Atlas Concord». Покупали со скидкой в одном из салонов по улице Богдановича. Тогда выходило по 23 евро за «квадрат». Но он того стоил. Поверхность полуполированная. Грязи и разводов не видно совсем.

Практически вся стена у нас оказалась в плитке. Она хоть и матовая, но сильно не пачкается и моется отлично, все-таки гладкая поверхность.





Ввиду лаконичности всего интерьера нашей кухни, нужно было правильно расставить акценты и добавить каких-то деталей. Было решено противоположную кухне стенку выложить гипсовым декоративным камнем. Покупали его в том же салоне, что и плитку на «скинали». Это декоративный камень «Феодал» белорусского производителя. Укладка по деньгам вышла больше, чем он сам. Но все того стоит, выглядит очень красиво. Обои покупали где-то на строительном рынке в Уручье. Сейчас уже, к сожалению, не вспомню.





Стол из IKEA. Отдавали за него примерно 769 BYN, привезли знакомые из Москвы. Тогда у нас на рынке мы не нашли подходящего варианта. Стулья приобретали в ТЦ «Град», где-то на третьем этаже. Один стул — около 231 BYN. Потолочные светильники решили развесить именно таким образом. Разные диаметры на разных уровнях. Светильники польского производства.

Теперь про маленького испытателя… Нашей доченьке сейчас полтора года. И она очень любопытная. Напишу, что прошло испытание временем, а что нет.

Хваленое немецкое качество таким и оказалось. Кухня выдержит с десяток ребятишек. Ящики маленькому человеку так просто не открыть. Тут нужна сноровка. Это не значит, что они тяжело открываются. Просто малышу нужно приложить больше усилий. У нее не всегда хватает на это терпения. К тому же, плавное закрытие ящика позволяет быстро убрать маленькие пальчики, чтобы не прищемить, если вдруг они там оказались.

Нижние выдвижные ящики просто невозможно расшатать и вытянуть. Я думаю, при желании, ребенок даже может в нем спрятаться. Был период, когда все баночки из карго мы переставляли в труднодоступные места, но он как-то быстро прошел. Так что карго — это скорее плюс, чем минус.

Материал нижних шкафов очень практичный. Мыть его очень легко. К слову, это был один из бюджетных вариантов. Белые верхние фасады также не нуждаются в тщательном уходе. Пальцы на них не видны. Индукционная варочная поверхность спасает от ожогов. Она не нагревается, и ребенка не страшно оставить рядом во время готовки.

А вот стол постоянно приходится вытирать, так как ребенок всегда норовит на нем повисеть и оставить побольше отпечатков. О ручках на верхних шкафах немного пожалела. Я иногда упираюсь лбом в ручку, так как рост выше среднего. Собственно, из минусов — все. Немецкие кухни делаются по своему стандарту, они немного выше обычных, а именно — рабочая поверхность. Для меня это огромный плюс. Очень удобно готовить на такой высоте, к тому же ребенок, пока дорастет до момента, когда можно будет что-то стягивать со столешницы, уже станет понимать, что этого делать нельзя.

Спасибо, если вам хватило терпения дочитать до конца. Я бы много еще чего написала. Конечно, это наша история, история нашей кухни. Мы все делали под себя и по своему вкусу. Здесь ничего не хочется менять, а лишь добавлять мелкие детали.

Буду рада, если эта информация кому-нибудь из вас поможет. Всем участникам удачи!

Итоговая смета:

Кухня немецкого производства со столешницей — 3120 BYN за погонный метр

Бытовая техника для кухни, мойка и смеситель — 12 586 BYN

Керамогранит на пол — 688 BYN

Плитка на скинали — 495 BYN

Обои — 108 BYN

Текстиль на окна — 323 BYN

Стол и стулья — 1442 BYN

Освещение — 538 BYN

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — Кухня выдержана в минималистичном стиле. Нет обилия мелких деталей и элементов, которые бы перегружали интерьер. Здесь стоит отдать должное функциональному кухонному гарнитуру, который позволяет все это прятать без ущерба внешнему виду помещения. Приятный монохромный оттенок делает кухню теплой и уютной. Можно похвалить хозяев и за хорошо продуманную систему освещения.

Единственное, что выбивается из общей стилистики помещения — ручки фасадов. В данном дизайне интерьера лучше было сделать их максимально незаметными или вовсе обойтись без них. Есть вопросы и к витрине для посуды.

Недостаток стиля минимализм в том, что нужно всегда следить за тем, чтобы все предметы были на своем месте. Даже малейший намек на беспорядок разрушает целостность интерьера. И здесь я говорю о магнитиках на вытяжке. Лучше было обойтись без них.

Если говорить о чистом представителе этого стиля, то в качестве примера приведу кухню нашей работы. А увидеть все вживую можно в нашем выставочном зале, который находится в ТЦ «Замок Home», павильон 413.





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