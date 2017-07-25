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Как минчане обустраивают лоджии с панорамным остеклением

26.07.2017 09:26 — Разное | Tut.by  
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Панорамное остекление — мечта многих горожан, поездивших по Европе. И если уж окна в пол большинству наших застройщиков ставить почему-то все еще не под силу, то панорамные лоджии есть практически во всех новых домах. Мы рассмотрели, как их используют, прогулявшись у новостроек Грушевки.

Первое, что бросается в глаза: четверть новоселов не устраивает цвет стены квартиры. И они бесстрашно перекрашивают эту стену. Чаще всего — в оттенки зеленого, желтого, голубого и розового.






Пить кофе в аквариумах решается один из двадцати. Навскидку — треть жильцов старается от панорамности избавится. Завешивают стекла шторами, жалюзи, тюлем.



Иногда вопрос штор решается оригинально. На фото ниже штора закрывает окно в комнату снаружи.


Половина новоселов не «заморачивается» вопросом, что видят окружающие. Традиционная функция балкона — сушильная камера. Потому что — а где еще сушить? В машинку-сушку, даже если она есть, не страшно класть пододеяльники и полотенца. А любимую футболку жалко — непредсказуем результат, можно вытянуть перекошенный кусок трикотажной ткани. Если вы не выбрали, какую — напольную или подвесную — сушилку установить, можно погулять у новостройки, которую сдали три года назад и посмотреть, какие есть, как крепятся и как выглядят.





Еще одна функция балкона — хранение предметов. Панорамность — не помеха. Лидеры тут — велосипед, стремянка, стройматериалы.







P.S: Мы показали только те балконы, которые видны с улицы любому прохожему. То есть приватность не нарушена.

 
 
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Кофейные столики встречаются реже, чем велосипеды и белье.

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