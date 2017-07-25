﻿ Погода на среду: снова ливни, шквалистый ветер и град. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на среду: снова ливни, шквалистый ветер и град

26.07.2017 09:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 июл — Sputnik.  Синоптики объявили на среду оранжевый уровень опасности.  Они прогнозируют на большей части территории республики грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Погода на среду: снова ливни, шквалистый ветер и град
© Sputnik Кирилл Каллиников
Летний дождик: подтопления, упавшие деревья, поврежденные крыши и авто

Гроза, которая сопровождалась сильным ливнем и ветром, накануне вечером привела к подтоплениям домов и улиц в ряде районов Брестской и Минской областей. В Минске на 14 участках дорог было приостановлено движение общественного транспорта, а спасатели извлекли из зоны подтоплений 8 автомобилей. По данным ГПО "Белэнерго", на утро среды без электроснабжения оставались 37 населенных пунктов. При этом за пять часов дождя в районе метеостанции Минск выпало 52,1 мм осадков.  При среднемесячной норме — 87 мм осадков.

Днем в среду по республике ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. По востоку республики в отдельных районах град.

Ветер южный умеренный, однако, при грозах в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха максимальная днем от +21°C по западу до +31°C по востоку страны.

В Минске с вероятностью до 90% пройдет  кратковременный дождь  и гроза (вероятность 80-90%). При грозе местами возможно шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха составит +24..+26°C.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Непогода, обрушившаяся во второй половине вторника на Брестскую и Минскую области, спровоцировала подтопления улиц и домов, привела к падению деревьев и перебоям...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как минчане обустраивают лоджии с панорамным остеклением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика