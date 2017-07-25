Погода на среду: снова ливни, шквалистый ветер и град

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Синоптики объявили на среду оранжевый уровень опасности. Они прогнозируют на большей части территории республики грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Гроза, которая сопровождалась сильным ливнем и ветром, накануне вечером привела к подтоплениям домов и улиц в ряде районов Брестской и Минской областей. В Минске на 14 участках дорог было приостановлено движение общественного транспорта, а спасатели извлекли из зоны подтоплений 8 автомобилей. По данным ГПО "Белэнерго", на утро среды без электроснабжения оставались 37 населенных пунктов. При этом за пять часов дождя в районе метеостанции Минск выпало 52,1 мм осадков. При среднемесячной норме — 87 мм осадков.

Днем в среду по республике ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. По востоку республики в отдельных районах град.

Ветер южный умеренный, однако, при грозах в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха максимальная днем от +21°C по западу до +31°C по востоку страны.

В Минске с вероятностью до 90% пройдет кратковременный дождь и гроза (вероятность 80-90%). При грозе местами возможно шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха составит +24..+26°C.