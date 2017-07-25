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Погода на среду: снова ливни, шквалистый ветер и град
26.07.2017 09:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Синоптики объявили на среду оранжевый уровень опасности. Они прогнозируют на большей части территории республики грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
© Sputnik Кирилл Каллиников
Гроза, которая сопровождалась сильным ливнем и ветром, накануне вечером привела к подтоплениям домов и улиц в ряде районов Брестской и Минской областей. В Минске на 14 участках дорог было приостановлено движение общественного транспорта, а спасатели извлекли из зоны подтоплений 8 автомобилей. По данным ГПО "Белэнерго", на утро среды без электроснабжения оставались 37 населенных пунктов. При этом за пять часов дождя в районе метеостанции Минск выпало 52,1 мм осадков. При среднемесячной норме — 87 мм осадков.
Днем в среду по республике ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. По востоку республики в отдельных районах град.
Ветер южный умеренный, однако, при грозах в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра.
Температура воздуха максимальная днем от +21°C по западу до +31°C по востоку страны.
В Минске с вероятностью до 90% пройдет кратковременный дождь и гроза (вероятность 80-90%). При грозе местами возможно шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха составит +24..+26°C.
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