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Палата представителей одобрила законопроект об ужесточении антироссийских санкций
26.07.2017 09:48 — Разное | Ежедневник
Палата представителей США одобрила законопроект, который ужесточает санкции в отношении физлиц и российской экономики. Он также устанавливает контроль конгресса над любыми решениями президента США по антироссийским санкциям.
Обсуждение билля продолжалось 10 дней - с 12 по 22 июля. Итоговый документ был согласован палатой представителей и сенатом. Он оказался не таким жестким, как его изначальная версия, и включил несколько поправок, которые пролоббировали Белый дом и американские нефтегазовые компании. За него проголосовали 388 членов палаты, против высказались только два, пишет
Законопроект оформлен не отдельным документом, а пакетом, включающим также ограничительные меры против Ирана и Северной Кореи. Это было сделано, чтобы облегчить биллю прохождение всех этапов законодательного процесса. Для Трампа важно давление на Иран, против ужесточения санкций выступают демократы, а республиканцы не хотят лишний раз спорить с президентом по поводу России, отмечал эксперт.
Билль закрепляет три санкционные программы на уровне законов (а не президентских указов, которые могут быть в один момент отменены другими президентскими указами) и позволяет законодателям блокировать единоличные шаги президента по снятию ограничительных мер в отношении трех стран.
На следующем этапе законопроект вернется в сенат, где представители обеих партий уже поддержали изменения в документе, одобренном ими 15 июня с процедурными нарушениями. Тогда за него проголосовали 98 из 100 сенаторов. Сроки нового сенатского голосования еще не определены. Санкции призваны наказать Россию «за нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательство в американские президентские выборы, а также продолжающуюся агрессию в Сирии», отмечали американские сенаторы в анонсе законопроекта.
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Палата представителей США одобрила законопроект, который ужесточает санкции в отношении физлиц и российской экономики. Он также устанавливает контроль конгресса...
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