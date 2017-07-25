Палата представителей одобрила законопроект об ужесточении антироссийских санкций





Палата представителей США одобрила законопроект, который ужесточает санкции в отношении физлиц и российской экономики. Он также устанавливает контроль конгресса над любыми решениями президента США по антироссийским санкциям.

Обсуждение билля продолжалось 10 дней - с 12 по 22 июля. Итоговый документ был согласован палатой представителей и сенатом. Он оказался не таким жестким, как его изначальная версия, и включил несколько поправок, которые пролоббировали Белый дом и американские нефтегазовые компании. За него проголосовали 388 членов палаты, против высказались только два, пишет РБК .

Законопроект оформлен не отдельным документом, а пакетом, включающим также ограничительные меры против Ирана и Северной Кореи. Это было сделано, чтобы облегчить биллю прохождение всех этапов законодательного процесса. Для Трампа важно давление на Иран, против ужесточения санкций выступают демократы, а республиканцы не хотят лишний раз спорить с президентом по поводу России, отмечал эксперт.

Билль закрепляет три санкционные программы на уровне законов (а не президентских указов, которые могут быть в один момент отменены другими президентскими указами) и позволяет законодателям блокировать единоличные шаги президента по снятию ограничительных мер в отношении трех стран.

На следующем этапе законопроект вернется в сенат, где представители обеих партий уже поддержали изменения в документе, одобренном ими 15 июня с процедурными нарушениями. Тогда за него проголосовали 98 из 100 сенаторов. Сроки нового сенатского голосования еще не определены. Санкции призваны наказать Россию «за нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательство в американские президентские выборы, а также продолжающуюся агрессию в Сирии», отмечали американские сенаторы в анонсе законопроекта.