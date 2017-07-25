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Из-за грозы и сильного ветра в Беларуси обесточено 37 населенных пунктов
26.07.2017 09:23 — Разное | Ежедневник
Из-за грозы, которая сопровождалась шквалистым ветром, в Брестской и Минской областях остались без электроснабжения 37 населенных пунктов.
Как сообщила пресс-служба МЧС Беларуси, в течение минувших суток периодически нарушалось электроснабжение 283 населенных пунктов. Однако большинство отключений удалось оперативно устранить.
Сильный ветер со скоростью до 16 м/с повредил также кровли двух жилых домов и шести сельскохозяйственных зданий в двух населенных пунктах Барановичского района Брестской области и Клецкого района Минской области. Кроме того, ветер повалил 15 деревьев в Брестской области и два - в Минске.
Урон нанес и небывалый ливень, в результате которого в Брестской, Минской областях и в Минске были подтоплены 26 жилых домов, 19 частных подворий и три административных здания.
Традиционно оказались подтоплены и дороги в Минске. По данным МЧС, под воду ушли 14 участков дорог. В связи с этим произошла остановка либо ограничение движения 37 троллейбусных и 22 автобусных маршрутов. Работники МЧС из зон подтоплений извлекли 8 легковых автомобилей.
Как сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова, за сутки в Минске выпало 87% месячной нормы осадков.
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Из-за грозы, которая сопровождалась шквалистым ветром, в Брестской и Минской областях остались без электроснабжения 37 населенных пунктов.
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