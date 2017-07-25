Из-за грозы и сильного ветра в Беларуси обесточено 37 населенных пунктов





Из-за грозы, которая сопровождалась шквалистым ветром, в Брестской и Минской областях остались без электроснабжения 37 населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба МЧС Беларуси, в течение минувших суток периодически нарушалось электроснабжение 283 населенных пунктов. Однако большинство отключений удалось оперативно устранить.

Сильный ветер со скоростью до 16 м/с повредил также кровли двух жилых домов и шести сельскохозяйственных зданий в двух населенных пунктах Барановичского района Брестской области и Клецкого района Минской области. Кроме того, ветер повалил 15 деревьев в Брестской области и два - в Минске.

Урон нанес и небывалый ливень, в результате которого в Брестской, Минской областях и в Минске были подтоплены 26 жилых домов, 19 частных подворий и три административных здания.

Традиционно оказались подтоплены и дороги в Минске. По данным МЧС, под воду ушли 14 участков дорог. В связи с этим произошла остановка либо ограничение движения 37 троллейбусных и 22 автобусных маршрутов. Работники МЧС из зон подтоплений извлекли 8 легковых автомобилей.

Как сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова, за сутки в Минске выпало 87% месячной нормы осадков.