На видеозаписях с небольшой командной вечеринки запечатлено, как новички клуба "Ювентус" (Турин, Италия) Войцех Щенсны, Дуглас Коста, Маттиа Де Шильо, поют различные песни. Польский голкипер, перебравшийся в "Юве" из лондонского "Арсенала" за 13 миллионов долларов, исполнил хит Джастина Бибера Love yourself. Одноклубники Щенсны снимали происходящее на мобильные телефоны и посмеивались над вратарем.

Поляк подписал с "Ювентусом" контракт до 2021 года. Вратарь должен будет заменить Джанлуиджи Буффона, чей договор истекает по окончании сезона.

В прошлом сезоне туринский "Ювентус" в 33-й раз выиграл Чемпионат Италии. Клуб также добрался до финала Лиги чемпионов, где проиграл мадридскому "Реалу" (4:1).