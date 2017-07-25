|
Голкипер Щенсны поет Love yourself Бибера игрокам "Ювентуса"
26.07.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
На видеозаписях с небольшой командной вечеринки запечатлено, как новички клуба "Ювентус" (Турин, Италия) Войцех Щенсны, Дуглас Коста, Маттиа Де Шильо, поют различные песни. Польский голкипер, перебравшийся в "Юве" из лондонского "Арсенала" за 13 миллионов долларов, исполнил хит Джастина Бибера Love yourself. Одноклубники Щенсны снимали происходящее на мобильные телефоны и посмеивались над вратарем.
© AFP/ VALERY HACHE
Поляк подписал с "Ювентусом" контракт до 2021 года. Вратарь должен будет заменить Джанлуиджи Буффона, чей договор истекает по окончании сезона.
В прошлом сезоне туринский "Ювентус" в 33-й раз выиграл Чемпионат Италии. Клуб также добрался до финала Лиги чемпионов, где проиграл мадридскому "Реалу" (4:1).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые игроки футбольного клуба ″Ювентус″ прошли дружескую церемонию посвящения. Смотрите на видео, как вратарь Войцех Щенсны поет песню Love yourself Джастина Бибера.
|
Архив (Разное)
Комментарии