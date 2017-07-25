Количество осадков в Минске побило рекорд 13-летней давности

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Количество выпавших накануне в столице осадков побило многолетний рекорд в два раза, свидетельствуют данные Белгидрометцентра.

Ливень обрушился на Минск и другие города Беларуси во вторник вечером и продолжался практически всю ночь. По данным синоптиков, только в Минске выпало порядка 77 миллиметров осадков — более 80% от месячной нормы.

Предыдущий рекорд по количеству осадков 25 июля принадлежал 2004 году, однако показатель был в два раза меньше, чем в этом году. В два раза превысило количество осадков и данные рекорда 26 июля, установленные еще в 1937 году.

В результате ливневых дождей во вторник вечером и ночью в среду ряд улиц и населенных пунктов оказались подтоплены, также были зафиксированы отключения электроэнергии. По последним данным, из-за разгула стихии никто не пострадал.

Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками и на среду — прогнозируются дожди и грозы, возможны шквалистые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.