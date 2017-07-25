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В Мядельском районе фура насмерть сбила пожилого велосипедиста

26.07.2017 10:32 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло 25 июля около пяти часов вечера вблизи деревни Некасецк Мядельского района. Водитель фуры наехал на велосипедиста, сообщили в ГАИ МВД.


58-летний житель Мяделя, управляя грузовым автомобилем Scania, двигаясь по 252-му километру автодороги Р-86 Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель, совершил наезд на велосипедиста.


Фото: ГАИ МВД

Велосипедом управлял 87-летний житель города Мяделя. Он выехал на велосипеде марки «Аист» с подвесным двигателем со второстепенной дороги и попал под фуру.

В результате аварии велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

 
 
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Погибший выезжал со второстепенной дороги.

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