В Мядельском районе фура насмерть сбила пожилого велосипедиста

ДТП произошло 25 июля около пяти часов вечера вблизи деревни Некасецк Мядельского района. Водитель фуры наехал на велосипедиста, сообщили в ГАИ МВД.





58-летний житель Мяделя, управляя грузовым автомобилем Scania, двигаясь по 252-му километру автодороги Р-86 Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель, совершил наезд на велосипедиста.



Фото: ГАИ МВД

Велосипедом управлял 87-летний житель города Мяделя. Он выехал на велосипеде марки «Аист» с подвесным двигателем со второстепенной дороги и попал под фуру.

В результате аварии велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.