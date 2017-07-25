|
В Мядельском районе фура насмерть сбила пожилого велосипедиста
ДТП произошло 25 июля около пяти часов вечера вблизи деревни Некасецк Мядельского района. Водитель фуры наехал на велосипедиста, сообщили в ГАИ МВД.
58-летний житель Мяделя, управляя грузовым автомобилем Scania, двигаясь по 252-му километру автодороги Р-86 Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель, совершил наезд на велосипедиста.
Велосипедом управлял 87-летний житель города Мяделя. Он выехал на велосипеде марки «Аист» с подвесным двигателем со второстепенной дороги и попал под фуру.
В результате аварии велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погибший выезжал со второстепенной дороги.
|
Архив (Разное)
Комментарии