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Под Житковичами водитель Ford не пропустила трактор и врезалась в него: пострадало трое

26.07.2017 10:42 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось в Житковичском районе 25 июля, около 14.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.


27-летняя девушка-водитель Ford Transit ехала по дороге Житковичи — Городок. В момент обгона девушка выехала на встречную полосу и столкнулась с трактором, который поворачивал налево с главной дороги.

В аварии пострадали трое человек: 17- и 20-летний пассажиры микроавтобуса, а также 48-летний водитель трактора.

С различными травмами их доставили в районную больницу.

 
 
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В аварии пострадали трое человек: 17- и 20-летний пассажиры микроавтобуса, а также 48-летний водитель трактора.

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