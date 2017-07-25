Под Житковичами водитель Ford не пропустила трактор и врезалась в него: пострадало трое

ДТП случилось в Житковичском районе 25 июля, около 14.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.





27-летняя девушка-водитель Ford Transit ехала по дороге Житковичи — Городок. В момент обгона девушка выехала на встречную полосу и столкнулась с трактором, который поворачивал налево с главной дороги.

В аварии пострадали трое человек: 17- и 20-летний пассажиры микроавтобуса, а также 48-летний водитель трактора.

С различными травмами их доставили в районную больницу.