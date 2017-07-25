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Под Житковичами водитель Ford не пропустила трактор и врезалась в него: пострадало трое
ДТП случилось в Житковичском районе 25 июля, около 14.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.
27-летняя девушка-водитель Ford Transit ехала по дороге Житковичи — Городок. В момент обгона девушка выехала на встречную полосу и столкнулась с трактором, который поворачивал налево с главной дороги.
В аварии пострадали трое человек: 17- и 20-летний пассажиры микроавтобуса, а также 48-летний водитель трактора.
С различными травмами их доставили в районную больницу.
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В аварии пострадали трое человек: 17- и 20-летний пассажиры микроавтобуса, а также 48-летний водитель трактора.
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