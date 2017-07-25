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Создатель "Симпсонов" и "Футурамы" снимет мультфильм для взрослых о принцессе-алкоголичке

26.07.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
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На стриминговом сервисе Netflix в 2018 году выйдет анимационный комедийный сериал создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга. Проект, получивший название Disenchantment («Разочарование»), расскажет о злоключениях юной принцессы-алкоголички.


Мэтт Грейнинг — американский мультипликатор, известный как создатель сериала «Симпсоны» и один из авторов «Футурамы». В январе 2016 года стало известно, что он работает над сериалом для сервиса Netflix.

Действие «Разочарования» будет происходить в сказочном королевстве Dreamland, а главными героями будут «молодая пьющая принцесса Бин, ее склочный друг-эльф Эльфо и ее личный демон Люси». Их озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре. Сериал будет состоять как минимум из двух сезонов по десять серий в каждом.

«„Разочарование“ будет о жизни и смерти, любви и сексе, и о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что говорят старшие, колдуны и прочие ублюдки», — сообщил Грейнинг.

Анимацией займется студия Rough Draft Studios, где рисовали графику для «Футурамы».

Премьера состоится на Netflix в 2018 году, одновременно будут выходить по 10 серий.

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Проект, получивший название Disenchantment ("Разочарование"), расскажет о злоключениях юной принцессы-алкоголички.

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