Топ-6 танков на войне с ИГИЛ

Противостояние террористической группировке ИГИЛ хотя и стало очередной «войной пикапов», танки в нем все еще играют ключевую роль. Танк — не только передвижной дот, но хорошо средство для борьбы со снайперами и пулеметчиками в городе.

А еще при наличии управляемых ракет может запросто уничтожить «шахид-мобиль» на безопасном расстоянии. В этой войне танки применяли все противоборствующие стороны. 42.TUT.BY выбрал шесть танков, хорошо зарекомендовавших себя в этой войне.

Эти боевые машины можно встретить по обе стороны конфликта. Их ценят за надежность, неприхотливость и высокую ремонтопригодность. Обучиться управлять этим танком можно и за день, освоить стрельбу из пушки — еще за один.

В Сирии и Ираке можно встретить Т-55 разных модификаций: от самых простых до самой продвинутой — Т-55МВ (такие машины поступили на вооружение 5-й и 7-й сирийских механизированных дивизий).

Т-55МВ отличается наличием навесной динамической защиты, резинотканевых бортовых противокумулятивных экранов, комплекса управляемого вооружения 1К116−1 «Бастион». На танке установлен двигатель В-55У, мощностью 620 л.с., новая система управления огнем «Волна», теплозащитный кожух на ствол пушки, система запуска дымовых гранат 902Б «Туча» и система защиты от напалма «Сода». Часть машин оснащена зенитным пулеметом ДШКМ.

Броневая защита Т-55 слабая по современным меркам, поэтому ее стараются усилить как могут. Часто можно встретить танки, обвешанные мешками с песком и снабженные самодельными железными противокумулятивными экранами.

На Т-55 установлена отлично зарекомендовавшая себя 100-миллиметровая нарезная пушка Д-10Т2С. Ее оснастили эжектором и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Максимальная дальность стрельбы (с помощью бокового уровня) — 14,6 км.

Еще один танк эпохи холодной войны. Эти М60 турецкая армия приобрела у американцев и модернизировала при помощи компании Israel Military Industries. В итоге боевая машины получила индекс M60-Т Sabra.

Танк был оборудован новой компьютеризированной системой управления огнем Knight и вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой MG253. Кстати, такой же пушкой оснащается израильский танк Merkava Mk III.

Изменения претерпели ходовая часть, силовая установка и бронезащита. Взамен американского на M60-Т Sabra установлен надежный немецкий дизельный двигатель MTU MT 881 KA-501 мощностью 1000 л. с., который работает в паре с трансмиссией Renk 304. мощный двигатель позволил танку разгоняться до максимальных 55 км/ч.

Израильские специалисты установили поверх основной брони модули пассивной брони, а также модифицировали динамическую защиту. Все это заметно повысило шансы экипажа выжить в бою.

Например, в Сирии боевики ИГИЛ обстреляли M60-Т Sabra из противотанкового комплекса «Корнет-Э». Хотя ракета и попала в танк, пробить броню она не смогла.

Эти танки войскам Башара Асада поставила Россия. Их отличает простота и надежность в эксплуатации, а также высокая защита от противотанковых управляемых ракет и РПГ.

Модернизированный Т-62М получил дополнительную защиту башни в виде пакетов навесной комбинированной брони, борта корпуса были прикрыты резинотканевыми бортовыми противокумулятивными экранами.

Т-62М вооружен гладкоствольной 115-мм пушкой и двумя пулеметами. Танк получил новый двигатель В-55У мощностью 620 л. с. Кроме того, были установлены системы управления огнем «Волна», запуска дымовых гранат 902Б «Туча», защиты от напалма «Сода». Была также улучшена ходовая часть и введена гусеница танка Т-72.

Во время сирийского конфликта Т-62М не раз получал попадания от ракет различных противотанковых комплексов, в том числе американского TOW.

В Сирии Т-72 зарекомендовал себя как надежная боевая машина, способная противостоять неоднократному попаданию кумулятивных гранат и ПТУР, при этом сохраняя жизнь и боеспособность экипажа. А эффективность огня 125-мм пушки не подвергалась сомнению. Впрочем, вместе с этим проявились и многочисленные недостатки танка.

Прежде всего, это плотная компоновка, при которой шанс поразить наводчика или командира при попадании в башню довольно велик. Кроме того, шанс попадания в боекомплект довольно высок.

Поэтому сирийские экипажи обвешивают свои танки большим количеством решеток, цепей, закладывают между экранами мешки и с песком и идут на другие ухищрения, чтобы защитить свою боевую машину.

Например, танк Т-72М1 (на фото) не только оснащен комплексом навесной динамической защиты «Контакт-1» по образцу танков Т-72АВ. На него водрузили еще и похожую на клетку навесную конструкцию из арматуры.

Такой тип защиты уже получил название CAGE ARMOUR («клетчатая броня» или «бронеклетка»). Нижний бронелист танка дополнительно прикрыт цепями.

Однако в целом сирийцы довольны своими машинами.

Танки M1А1 Abrams против террористов ИГИЛ широко применяла иракская армия. Во время боев американские машины продемонстрировали свою высокую защищенность выдерживая по несколько попаданий из РПГ, а толстая броня лба башни была и вовсе непреодолима для ПТУР боевиков (даже без пластин из обедненного урана).

Впрочем, случалось и такое, что М1 попадали в руки боевиков ИГИЛ неповрежденными. Боевые действия против повстанцев и ИГИЛ показали неспособность тыловых служб армии Ирака обеспечить быстрый ремонт и возвращение в строй подбитых танков.

Также успешному применению техники мешала слабая тактическая подготовка иракской пехоты, которая не могла обеспечить танкам прикрытие в ходе боев в городской застройке. СМИ сообщают о случаях, когда боевики вплотную подбирались к танкам и закрепляли на них мины и самодельные взрывные устройства.

По итогам боев с ИГИЛ иракская армия отказалась от закупки американских танков M1А1 Abrams и обратила свое внимание на российские Т-90С. Они значительно дешевле американских машин как по цене, так и в эксплуатации. А свою высокую боевую эффективность в Сирии показали даже машины ранних модификаций — Т-90 образца 1992 года, так называемой первой серии.

Т-90С отличаются тем, что имеют литую башню вместо сварной, на них установлены такие же гусеничные ленты, как на Т-72Б и двигатель В-84МС в 840 л. с. (Т-90А оборудован мотором В-92С2 мощностью 1000 л. с.).

К тому же Т-90 образца 1992 года оборудованы инфракрасным прицелом «Буран ПА», который обладает более урезанными характеристиками, чем тепловизионная система «ЭССА» Т-90А. Но даже такие танки, стали серьезным подспорьем для сирийской армии. Например, эти танки не раз пережили попадания ракет противотанковых комплексов ТOW-2.