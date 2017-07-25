Топ-6 танков на войне с ИГИЛ

Противостояние террористической группировке ИГИЛ хотя и стало очередной «войной пикапов», танки в нем все еще играют ключевую роль. Танк — не только передвижной дот, но хорошо средство для борьбы со снайперами и пулеметчиками в городе.



Изображение: youtube.com

А еще при наличии управляемых ракет может запросто уничтожить «шахид-мобиль» на безопасном расстоянии. В этой войне танки применяли все противоборствующие стороны. 42.TUT.BY выбрал шесть танков, хорошо зарекомендовавших себя в этой войне.

Т-55

Эти боевые машины можно встретить по обе стороны конфликта. Их ценят за надежность, неприхотливость и высокую ремонтопригодность. Обучиться управлять этим танком можно и за день, освоить стрельбу из пушки — еще за один.

В Сирии и Ираке можно встретить Т-55 разных модификаций: от самых простых до самой продвинутой — Т-55МВ (такие машины поступили на вооружение 5-й и 7-й сирийских механизированных дивизий).



Т-55МВ. Фото: topwar.ru

Т-55МВ отличается наличием навесной динамической защиты, резинотканевых бортовых противокумулятивных экранов, комплекса управляемого вооружения 1К116−1 «Бастион». На танке установлен двигатель В-55У, мощностью 620 л.с., новая система управления огнем «Волна», теплозащитный кожух на ствол пушки, система запуска дымовых гранат 902Б «Туча» и система защиты от напалма «Сода». Часть машин оснащена зенитным пулеметом ДШКМ.



Советский Т-54/55, оборудованный северокорейским лазерным дальномером. Фото: blog.tankpedia.org

Броневая защита Т-55 слабая по современным меркам, поэтому ее стараются усилить как могут. Часто можно встретить танки, обвешанные мешками с песком и снабженные самодельными железными противокумулятивными экранами.



Фото: topwar.ru

На Т-55 установлена отлично зарекомендовавшая себя 100-миллиметровая нарезная пушка Д-10Т2С. Ее оснастили эжектором и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Максимальная дальность стрельбы (с помощью бокового уровня) — 14,6 км.

M60-Т Sabra

Еще один танк эпохи холодной войны. Эти М60 турецкая армия приобрела у американцев и модернизировала при помощи компании Israel Military Industries. В итоге боевая машины получила индекс M60-Т Sabra.



Фото: military-today.com

Танк был оборудован новой компьютеризированной системой управления огнем Knight и вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой MG253. Кстати, такой же пушкой оснащается израильский танк Merkava Mk III.

Изменения претерпели ходовая часть, силовая установка и бронезащита. Взамен американского на M60-Т Sabra установлен надежный немецкий дизельный двигатель MTU MT 881 KA-501 мощностью 1000 л. с., который работает в паре с трансмиссией Renk 304. мощный двигатель позволил танку разгоняться до максимальных 55 км/ч.



Башня M60-Т Sabra до и после повреждения. Фото: aw.my.com.

Израильские специалисты установили поверх основной брони модули пассивной брони, а также модифицировали динамическую защиту. Все это заметно повысило шансы экипажа выжить в бою.

Например, в Сирии боевики ИГИЛ обстреляли M60-Т Sabra из противотанкового комплекса «Корнет-Э». Хотя ракета и попала в танк, пробить броню она не смогла.

Т-62М

Эти танки войскам Башара Асада поставила Россия. Их отличает простота и надежность в эксплуатации, а также высокая защита от противотанковых управляемых ракет и РПГ.



Т-62М Сирия. Фото: Диана Михайлова — LiveJournal

Модернизированный Т-62М получил дополнительную защиту башни в виде пакетов навесной комбинированной брони, борта корпуса были прикрыты резинотканевыми бортовыми противокумулятивными экранами.

Т-62М вооружен гладкоствольной 115-мм пушкой и двумя пулеметами. Танк получил новый двигатель В-55У мощностью 620 л. с. Кроме того, были установлены системы управления огнем «Волна», запуска дымовых гранат 902Б «Туча», защиты от напалма «Сода». Была также улучшена ходовая часть и введена гусеница танка Т-72.

Во время сирийского конфликта Т-62М не раз получал попадания от ракет различных противотанковых комплексов, в том числе американского TOW.

T-72

В Сирии Т-72 зарекомендовал себя как надежная боевая машина, способная противостоять неоднократному попаданию кумулятивных гранат и ПТУР, при этом сохраняя жизнь и боеспособность экипажа. А эффективность огня 125-мм пушки не подвергалась сомнению. Впрочем, вместе с этим проявились и многочисленные недостатки танка.



Фото: s22.postimg.org

Прежде всего, это плотная компоновка, при которой шанс поразить наводчика или командира при попадании в башню довольно велик. Кроме того, шанс попадания в боекомплект довольно высок.

Поэтому сирийские экипажи обвешивают свои танки большим количеством решеток, цепей, закладывают между экранами мешки и с песком и идут на другие ухищрения, чтобы защитить свою боевую машину.



Фото: gurkhan.blogspot.com

Например, танк Т-72М1 (на фото) не только оснащен комплексом навесной динамической защиты «Контакт-1» по образцу танков Т-72АВ. На него водрузили еще и похожую на клетку навесную конструкцию из арматуры.

Такой тип защиты уже получил название CAGE ARMOUR («клетчатая броня» или «бронеклетка»). Нижний бронелист танка дополнительно прикрыт цепями.

Однако в целом сирийцы довольны своими машинами.

M1А1 Abrams

Танки M1А1 Abrams против террористов ИГИЛ широко применяла иракская армия. Во время боев американские машины продемонстрировали свою высокую защищенность выдерживая по несколько попаданий из РПГ, а толстая броня лба башни была и вовсе непреодолима для ПТУР боевиков (даже без пластин из обедненного урана).



Фото: armorama.com

Впрочем, случалось и такое, что М1 попадали в руки боевиков ИГИЛ неповрежденными. Боевые действия против повстанцев и ИГИЛ показали неспособность тыловых служб армии Ирака обеспечить быстрый ремонт и возвращение в строй подбитых танков.

Также успешному применению техники мешала слабая тактическая подготовка иракской пехоты, которая не могла обеспечить танкам прикрытие в ходе боев в городской застройке. СМИ сообщают о случаях, когда боевики вплотную подбирались к танкам и закрепляли на них мины и самодельные взрывные устройства.

Т-90

По итогам боев с ИГИЛ иракская армия отказалась от закупки американских танков M1А1 Abrams и обратила свое внимание на российские Т-90С. Они значительно дешевле американских машин как по цене, так и в эксплуатации. А свою высокую боевую эффективность в Сирии показали даже машины ранних модификаций — Т-90 образца 1992 года, так называемой первой серии.



Изображение: youtube.com

Т-90С отличаются тем, что имеют литую башню вместо сварной, на них установлены такие же гусеничные ленты, как на Т-72Б и двигатель В-84МС в 840 л. с. (Т-90А оборудован мотором В-92С2 мощностью 1000 л. с.).

К тому же Т-90 образца 1992 года оборудованы инфракрасным прицелом «Буран ПА», который обладает более урезанными характеристиками, чем тепловизионная система «ЭССА» Т-90А. Но даже такие танки, стали серьезным подспорьем для сирийской армии. Например, эти танки не раз пережили попадания ракет противотанковых комплексов ТOW-2.

Например, в феврале прошлого года в сети появилось видео , где показано попадание ракеты в башню в районе места наводчика. который покинул машину без каких-либо ранений. Хотя ракета противотанкового комплекса TOW-2 — BGM-71 — в зависимости от модификации способна пробивать броню толщиной от 450 до 900 мм гомогенной брони.