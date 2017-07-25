Беларусь и Корея проведут конкурс научно-технических проектов





Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования Кореи проведут конкурс совместных научно-технических проектов на 2017-2019 годы.

Как сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, заявки принимаются с 1 августа по 28 сентября 2017 года по следующим приоритетным направлениям двустороннего белорусско-корейского сотрудничества: ядерная энергетика, аэрокосмос, био-технологии, новые материалы, аддитивные технологии.

В свою очередь президент KIST Ли Бен Гвон сообщил, что Корейский институт науки и технологий состоит из ряда научно-исследовательских институтов, которые, в свою очередь, состоят из научно-исследовательских центров. Он отметил, что стороны могут создать совместные исследовательские центры и лаборатории для выполнения научно-технических проектов, представляющих взаимный интерес, прежде всего, в области микроэлектроники, медицины и физиологии.

Конкурс совместных белорусско-корейских научно-технических проектов проводится в соответствии с межправительственным соглашением об экономическом, научном и техническом сотрудничестве от 17 мая 2004 года.