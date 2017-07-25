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Роб Клинкхаммер и 4 бывших хоккеиста "Динамо-Минск" вызваны в сборную Канады
Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден, а также его ассистенты, среди которых и Крэйг Вудкрофт, определились с составом сборной Канады на турниры в Сочи и Санкт-Петербурге.
Отметим, что на эти предсезонные соревнования отправятся два абсолютно разных состава. В Сочи с 5 по 7 августа сыграет нападающий Роб Клинкхаммер. С полным составом можно ознакомиться
Что касается питерского турнира, то на него
Напомним, что на Олимпийских играх не смогут сыграть хоккеисты из НХЛ.
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Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден, а также его ассистенты, среди которых и Крэйг Вудкрофт, определились с составом сборной Канады на турниры в Сочи и...
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