Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден, а также его ассистенты, среди которых и Крэйг Вудкрофт, определились с составом сборной Канады на турниры в Сочи и Санкт-Петербурге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отметим, что на эти предсезонные соревнования отправятся два абсолютно разных состава. В Сочи с 5 по 7 августа сыграет нападающий Роб Клинкхаммер. С полным составом можно ознакомиться здесь .

Что касается питерского турнира, то на него вызваны вратарь Бен Скривенс, защитник Марк-Андре Граньяни и форварды Пол Щехура и Джейкоб Микфликер. Все они в свое время выступали в КХЛ за минское «Динамо».

Напомним, что на Олимпийских играх не смогут сыграть хоккеисты из НХЛ.