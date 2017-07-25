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В РУВД рассказали о том, как участковый предотвратил суицид в Минске
26.07.2017 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
В 2 часа ночи 25 июля в оперативно-дежурную часть Партизанского РУВД поступил звонок от жительницы дома №60 по улице Солтыса, рассказала собеседница. По сообщению местной жительницы, молодой человек намеревался спрыгнуть с балкона 9-го этажа.
"Незамедлительно к месту событий выбыл наряд милиции, в состав которого входил участковый инспектор, лейтенант милиции Евгений Хомич", — рассказала Ганусевич.
На месте выяснилось, что парень перерезал себе вены куском стекла, а сам осколок прижимал к горлу и кричал угрозы. Пока напарники Евгения Хомича поднимались наверх, он начал переговоры с самоубийцей.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Пока участковый вел переговоры, сотрудники милиции поднялись на нужный этаж и проникли в квартиру. Услышав шум, молодой человек попытался спрыгнуть с балкона, но милиционеры успели поймать его за ноги и обездвижить, несмотря на активное сопротивление", — сказала Ганусевич.
Спасенный 29-летний молодой человек сейчас находится в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Новинках. У него диагностирована передозировка особо опасного психотропного вещества "Альфа-ПВП", рассказала собеседница.
В настоящее время с молодым человеком работают психологи и врачи, сотрудниками милиции Партизанского РУВД проводится проверка по факту инцидента.
Кроме того, устанавливается круг знакомых неудавшегося самоубийцы и выясняется источник продажи особо опасного психотропного вещества, уточнила официальный представитель РУВД.
Комментарий официального представителя Партизанского РУВД Минска Натальи Ганусевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Партизанского РУВД Минска Наталья Ганусевич сообщила радио Sputnik Беларусь подробности спасения неудавшегося самоубийцы: 29-летний...
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