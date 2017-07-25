Оранжевое лето: в среду снова ливни и грозы

В среду погода обещает новые сюрпризы: сильный ветер, ливень, грозы и град.

По словам синоптиков Гидрометцентра, ветер будет достигать 15-20 метров в секунду, пройдут сильные ливни, а на востоке Беларуси обещают град.

Несмотря на южную направленность ветра при грозах он будет усиливаться до шквалистого. Что касается температуры воздуха, то она будет максимальной (+31) на востоке республики.

Минск сегодня ожидают ливни и грозы (синоптики дают вероятность 90%), воздух прогреется до 26 градусов. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Напомним, во вторник вечером в Минской и Брестской областях прошли сильные грозы и ливни, были подтоплены улицы, дома и автомобили. По данным ГПО «Белэнерго», на утро среды без электроснабжения оставались 37 населенных пунктов.