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Оранжевое лето: в среду снова ливни и грозы

26.07.2017 11:19 — Разное | БДГ  
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В среду погода обещает новые сюрпризы: сильный ветер, ливень, грозы и град.

По словам синоптиков Гидрометцентра, ветер будет достигать 15-20 метров в секунду, пройдут сильные ливни, а на востоке Беларуси обещают град.

Несмотря на южную направленность ветра при грозах он будет усиливаться до шквалистого. Что касается температуры воздуха, то она будет максимальной (+31) на востоке республики.

Минск сегодня ожидают ливни и грозы (синоптики дают вероятность 90%), воздух прогреется до 26 градусов. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Напомним, во вторник вечером в Минской и Брестской областях прошли сильные грозы и ливни, были подтоплены улицы, дома и автомобили.  По данным ГПО «Белэнерго», на утро среды без электроснабжения оставались 37 населенных пунктов.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду погода обещает новые сюрпризы: сильный ветер, ливень, грозы и град.

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