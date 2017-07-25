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Украина ликвидирует авиаконцерн "Антонов"

26.07.2017 11:25 — Разное | Ежедневник  
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Украина ликвидирует авиаконцерн "Антонов"

Кабинет министров Украины создал специальную комиссию, которая займется ликвидацией всемирно известного украинского авиаконцерна "Антонов", выпускавшего самые крупные в мире самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Как сообщает NEWSru.com, председателем комиссии назначен заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко. Ему предписано в течение двух месяцев обеспечить "осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией концерна", и расплатиться с кредиторами предприятия. В трехмесячный срок комиссия должна представить правительству ликвидационный баланс концерна.

Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно-транспортных и пассажирских самолетов семейства "Ан", в том числе уникальной "Мрии" - самого большого грузового самолета в мире.

В мае 2015 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией. Концерн "Антонов" был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК- Антонов", которое занималось разработкой новых самолетов, украинско-российские проекты были заморожены.

В состав концерна входили само предприятие "Антонов", а также Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и государственное предприятие "Завод 410 ГА" в Киеве. Все три предприятия были переданы "Укроборонпрому". В декабре 2015 года авиастроительный концерн "Антонов" отказался в центре скандала, когда решил назвать новый самолет Ан-178 в честь украинского националиста Степана Бандеры. Позже руководство предприятия изменило решение, чтобы не допустить использования бренда "Ан" в политическом противостоянии. В начале 2016 года украинский авиаконцерн объявил о своем закрытии.

 
 
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Кабинет министров Украины создал специальную комиссию, которая займется ликвидацией всемирно известного украинского авиаконцерна "Антонов", выпускавшего самые...

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