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Белорусские волейболистки победили румынок на юношеском чемпионате Европы

26.07.2017 11:27 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали очередную победу на первенстве Европы в болгарском Самокове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 4-го тура предварительной группы II подопечные Егора Пимахина в упорной борьбе переиграли команду Румынии — 3:2 (11:25, 25:22, 19:25, 25:20, 15:8).

До этого белоруски с таким же результатом одолели волейболисток России и Бельгии, а сверстниц из Чехии победили с «сухим» счетом 3:0.

Сегодня белорусская дружина завершит первый этап соревнований встречей с турецкими волейболистками.

Турнирное положение перед заключительным игровым днем: Беларусь — 9 очков, Румыния — 9, Россия — 9, Турция — 7, Бельгия — 1, Чехия — 1.

В другой предварительной группе, базирующейся в Софии, положение команд таково: Италия — 12, Нидерланды — 9, Болгария — 9, Дания — 3, Греция — 3, Финляндия — 0.

Борьбу за награды континентального первенства продолжат по две лучшие команды из каждой группы. Полуфинальные поединки пройдут 28 июля, медальные матчи за золото и бронзу состоятся 29 июля.

 
 
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Волейболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали очередную победу на первенстве Европы в болгарском Самокове.

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