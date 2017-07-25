ГАИ: много сообщений о смытых ливнем номерах машин

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Внушительное количество случаев потери автомобильных номеров во время ливня произошло за минувшие вечер и ночь, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Идет много сообщений о смытых ливнем номерах машин. Если нашли номер — обращайтесь по проспекту Дзержинского, 3, в кабинеты 110 и 113", — сообщает официальный Twitter-аккаунт ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция также обратилась к водителям и пешеходам учитывать прогноз погоды, объявленный на среду . Синоптики предупредили, что на большей части территории республики сегодня прогремят грозы, местами пройдут сильные ливни, которые могут сопровождаться шквалистым усилением ветра порывами до 15-20 м/с.

В частности, ГАИ рекомендует водителям ограничить поездки, а по возможности отказаться от использования транспорта во время разгула стихии. Кроме того, водителям настоятельно советуют не парковать автомобили в низинах и вблизи деревьев, а также не оставлять транспортные средства в местах, где часто происходят подтопления.

"Если сильный дождь застал вас в пути, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Не прибегая к экстренному торможению, перестройтесь и остановитесь на обочине, включив аварийную сигнализацию и внешние световые приборы", — напоминают в ГАИ безопасный алгоритм действий в экстремальной ситуации.

Ливень лучше переждать, причем желательно вне пределов проезжей части — на площадке для отдыха, стоянке у объектов придорожного сервиса и так далее.

Если вода продолжает прибывать, то правильным будет оставить автомобиль и переждать непогоду на возвышенном участке или в ближайшем укрытии.

Кроме того, на самочувствие водителей и скорость их реакции влияет жара. Поэтому даже здоровым людям работники Госавтоинспекции не рекомендуют в эти дни долгое время находиться за рулем и советуют обязательно брать в дорогу питьевую воду.

Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи водителям и пешеходам, попавшим в затруднительную ситуацию, а также к организации объездов закрытых для движения участков и осуществлению регулирования в сложных местах, подчеркнули в ГАИ.

При этом Госавтоинспекция просит очевидцев сообщать о подтопленных местах и участках, заблокированных упавшими деревьями, а также о случаях, где необходима помощь. Звонить можно по телефону 102.