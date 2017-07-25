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ГАИ: много сообщений о смытых ливнем номерах машин

26.07.2017 11:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Внушительное количество случаев потери автомобильных номеров во время ливня произошло за минувшие вечер и ночь, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ: много сообщений о смытых ливнем номерах машин
© Sputnik Кирилл Каллиников
Летний дождик: подтопления, упавшие деревья, поврежденные крыши и авто

"Идет много сообщений о смытых ливнем номерах машин. Если нашли номер — обращайтесь по проспекту Дзержинского, 3, в кабинеты 110 и 113", — сообщает официальный Twitter-аккаунт ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция также обратилась к водителям и пешеходам учитывать прогноз погоды, объявленный на среду. Синоптики предупредили, что на большей части территории республики сегодня прогремят грозы, местами пройдут сильные ливни, которые могут сопровождаться шквалистым усилением ветра порывами до 15-20 м/с.

В частности, ГАИ рекомендует водителям ограничить поездки, а по возможности отказаться от использования транспорта во время разгула стихии. Кроме того, водителям настоятельно советуют не парковать автомобили в низинах и вблизи деревьев, а также не оставлять транспортные средства в местах, где часто происходят подтопления.

"Если сильный дождь застал вас в пути, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Не прибегая к экстренному торможению, перестройтесь и остановитесь на обочине, включив аварийную сигнализацию и внешние световые приборы", — напоминают в ГАИ безопасный алгоритм действий в экстремальной ситуации.

Ливень лучше переждать, причем желательно вне пределов проезжей части — на площадке для отдыха, стоянке у объектов придорожного сервиса и так далее.

Если вода продолжает прибывать, то правильным будет оставить автомобиль и переждать непогоду на возвышенном участке или в ближайшем укрытии.

Кроме того, на самочувствие водителей и скорость их реакции влияет жара. Поэтому даже здоровым людям работники Госавтоинспекции не рекомендуют в эти дни долгое время находиться за рулем и советуют обязательно брать в дорогу питьевую воду.

Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи водителям и пешеходам, попавшим в затруднительную ситуацию, а также к организации объездов закрытых для движения участков и осуществлению регулирования в сложных местах, подчеркнули в ГАИ.

При этом Госавтоинспекция просит очевидцев сообщать о подтопленных местах и участках, заблокированных упавшими деревьями, а также о случаях, где необходима помощь. Звонить можно по телефону 102.

 
Теги: Минск
 
 
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С учетом ожидаемых в среду грозы и шквалистого ветра Госавтоинспекция призывает водителей ограничить поездки, а по возможности отказаться от использования...

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