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В Гродненской области из-за ударов молнии произошли три пожара

26.07.2017 11:25 — Разное | БелТА  
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26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области 25 июля из-за ударов молнии произошли три пожара, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Предположительно от удара молнии загорелась хозяйственная постройка в агрогородке Голынка Зельвенского района. Огнем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены.

Ближе к вечеру в агрогородке Михалишки Островецкого района спасатели ликвидировали возгорание постройки на частном подворье, вызванное ударом молнии.

Позже в деревне Пашкишки Ошмянского района горел нежилой дом. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Причиной также стал разряд молнии.

"Для защиты домов и хозпостроек от грозовых разрядов рекомендуется устанавливать и поддерживать в исправном состоянии молниезащиту. Она, как правило, состоит из одного или несколько молниеприемников, которые не пропускают молнию к крыше, фасадам зданий и прилегающей территории. Токоотводы "пойманную" молнию отводят на специальные устройства, находящиеся под землей", - отметили в МЧС. Расчет эффективности и непосредственно установку защитных устройств проводят специализированные организации.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области 25 июля из-за ударов молнии произошли три пожара, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС. ...

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