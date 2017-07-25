Российский вице-премьер Рогозин спел песню про Ленку — голую коленку

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин написал песню о любви "Ленка-енка". Музыку на слова Рогозина написал композитор Андрей Ктитарев.

"По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории", — написал в Twitter чиновник.

По дороге на Байконур в самолёте набросал пару строк. Получилась весёлая песня о грустной истории https://t.co/kzpsMruMC0 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 июля 2017 г.

Речь в песне идет о влюбленности в десятом классе в девушку по имени Лена. "Ленка-енка — голая коленка, голая коленка, раз и два", — поется в песне.

Клип на композицию смонтирован из кадров популярных советских кинокомедий и мелодрам: "Большая перемена", "Кавказская пленница", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Афоня" и других. На YouTube видеоролик посмотрели более четырех тысяч раз.