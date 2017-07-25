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Российский вице-премьер Рогозин спел песню про Ленку — голую коленку

26.07.2017 11:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин написал песню о любви "Ленка-енка". Музыку на слова Рогозина написал композитор Андрей Ктитарев.

"По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории", — написал в Twitter чиновник.

Речь в песне идет о влюбленности в десятом классе в девушку по имени Лена. "Ленка-енка — голая коленка, голая коленка, раз и два", — поется в песне.

Клип на композицию смонтирован из кадров популярных советских кинокомедий и мелодрам: "Большая перемена", "Кавказская пленница", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Афоня" и других. На YouTube видеоролик посмотрели более четырех тысяч раз. 

 
 
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сочинил песню о любви в 10-м классе. Смотрите клип на композицию, посвященную Ленке – голой коленке.

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