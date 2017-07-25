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Астрофизики обнаружили новую комету, которая может уничтожить землю в 2022 году

26.07.2017 11:48 — Разное | Ежедневник  
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Астрофизики обнаружили новую комету, которая может уничтожить землю в 2022 году

Астрофизики обнаружили в Млечном пути огромную комету, которая может в 2022 году уничтожить Землю.

По данным ученых, комета, которая получила название "Мать Тунгусского метеорита", движется с большой скоростью по траектории, которая с большой вероятностью пересечется с траекторией движения Земли на солнечной орбите.

Астрофизики подсчитали, что комета достигнет Земли через 5 лет - в 2022 году. Ученые отмечают, что если столкновение все же произойдет, то у населения планеты не будет и шанса на выживание.

 
 
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Астрофизики обнаружили в Млечном пути огромную комету, которая может в 2022 году уничтожить Землю.

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