Астрофизики обнаружили новую комету, которая может уничтожить землю в 2022 году





Астрофизики обнаружили в Млечном пути огромную комету, которая может в 2022 году уничтожить Землю.

По данным ученых, комета, которая получила название "Мать Тунгусского метеорита", движется с большой скоростью по траектории, которая с большой вероятностью пересечется с траекторией движения Земли на солнечной орбите.

Астрофизики подсчитали, что комета достигнет Земли через 5 лет - в 2022 году. Ученые отмечают, что если столкновение все же произойдет, то у населения планеты не будет и шанса на выживание.