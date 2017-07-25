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Основной удар грозового фронта пришелся на Брестскую область и Минск

26.07.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По оперативным данным, из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 16-ти метров в секунду 25 июля были повреждены кровли 2-х жилых домов и 6-ти сельскохозяйственных зданий в Брестской и Минской областях, сообщил собеседник Sputnik.

Кроме этого, в Брестской области и в столице падали деревья, был поврежден 1 легковой автомобиль.

Основной удар грозового фронта пришелся на Брестскую область и Минск
© Sputnik Кирилл Каллиников
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"По данным синоптиков, в течение минувшего дня в Ганцевичах выпало 50 миллиметров осадков и с 9-ти вечера до 1.30 ночи в Минске выпало более 50-ти миллиметров осадков. Были подтоплены 26 жилых домов и 19 частных подворий", — сказал Новицкий.

В столице на 14-ти участках дорог было затруднение движения общественного транспорта — троллейбусных и автобусных маршрутов.

"Работники МЧС из зон подтоплений извлекли 8 легковых автомобилей и, кроме этого, проводили работы по распиловке упавших деревьев и откачке воды. Разумеется, работала и специальная техника Горремавтодора, и экипажи ГАИ", — уточнил Новицкий.

Основной удар грозового фронта пришелся на Брестскую область и Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным энергетиков, нарушалось электроснабжение 283-х населенных пунктов в разных регионах страны. По состоянию на 6 утра без электроснабжения оставались 30 населенных пунктов в Брестской и Минской областях.

"Проводятся восстановительные работы, однако МЧС обращает внимание, что и сегодня ожидаются сложные погодные условия. Лучшая рекомендация, если есть такая возможность, отказаться от нахождения на улице", — сказал Новицкий.

Комментарий официального представителя МЧС Беларуси Виталия Новицкого слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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