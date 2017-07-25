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Столичная милиция задержала женщину, которая танцевала на капотах машин

26.07.2017 12:02 — Разное | Tut.by  
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В прошедшее воскресенье, 23 июля, в Московском районе пьяная женщина танцевала на крышах припаркованных во дворе дома машин.


— О происшествии сообщили в «102» жильцы дома № 83 по улице Рафиева, — рассказала AUTO.TUT.BY официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя. — Прибывший наряд милиции задержал 38-летнюю женщину и доставил ее в отделение. Повреждены две машины: Nissan Primera и Renault Safrane — на крышах и капотах автомобилей остались вмятины и царапины.


Утром женщина призналась, что события вчерашнего вечера помнит плохо из-за сильного алкогольного опьянения. Установлено, что женщина нигде не работает, ранее она привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хищение и нарушение ПДД.


По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство). Санкции данной части статьи предусматривает наказания в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Повреждены две машины: Nissan Primera и Renault Safrane - на крышах и капотах автомобилей остались вмятины и царапины.

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