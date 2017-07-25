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В Гомеле сотрудник милиции задержал пьяного водителя, который сбил женщину с коляской и убежал

26.07.2017 12:39 — Разное | Tut.by  
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Происшествие случилось в Гомеле около полудня 25 июля. Нетрезвый водитель сбил женщину, которая везла коляску с грудным ребенком и попытался скрыться. Его задержал милиционер, который стал свидетелем ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY cообщили в Департаменте охраны МВД. 

ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого. Нетрезвый водитель на «Ниве» подъезжая к пешеходному переходу, не снизил скорость, сбил женщину с коляской и поспешил скрыться с места аварии. Это увидел водитель (позже выяснилось, что он милиционер), который ехал во встречном направлении, он развернулся и поехал за пьяным водителем. Прижал его к обочине и вызвал милицию.

— От мужчины разило алкоголем, навопросы не отвечал, злился и требовал отпустить, — говорит милиционер Дмитрий. — Сопротивления пьяный водитель не оказывал, но все время пытался сбежать.

Женщина с десятимесячным ребенком находилась в шоковом состоянии. Прибывшая скорая забрала пострадавших. Спустя некоторое время женщину с дочкой отпустили домой.

Позже стало известно, что в крови 37-летнего задержанного было обнаружено три промилле алкоголя и передвигался он на служебном автомобиле. По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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Происшествие случилось в Гомеле - . Нетрезвый водитель сбил женщину, которая везла коляску с грудным ребенком и попытался скрыться. Его задержал милиционер,...

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