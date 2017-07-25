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Опубликовано видео крушения российского военно-транспортного самолета АН-26

26.07.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
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Один из очевидцев снял момент падения военно-транспортного самолета АН-26, которое произошло 30 мая под Саратовом. Позже видеозапись была опубликована на YouTube.

 

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В ролике видно, как машина снижается с неработающим двигателем и падает рядом с посадочной полосой. Затем над местом падения поднимаются клубы пламени.

Во время захода на посадку на аэродром «Балашов» выполнявший учебно-тренировочный полет Ан-26 буквально упал с высоты 200 метров и загорелся. В авиакатастрофе погиб один военный, пятеро были ранены. Точных причин аварии до сих не называлось. Основная версия — отказ одного из двигателей.

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