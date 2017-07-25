|
Опубликовано видео крушения российского военно-транспортного самолета АН-26
Один из очевидцев снял момент падения военно-транспортного самолета АН-26, которое произошло 30 мая под Саратовом. Позже видеозапись была
В ролике видно, как машина снижается с неработающим двигателем и падает рядом с посадочной полосой. Затем над местом падения поднимаются клубы пламени.
Во время захода на посадку на аэродром «Балашов» выполнявший учебно-тренировочный полет Ан-26 буквально упал с высоты 200 метров и загорелся. В авиакатастрофе погиб один военный, пятеро были ранены. Точных причин аварии до сих не называлось. Основная версия — отказ одного из двигателей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ан-26 буквально упал с высоты 200 метров и загорелся.
|
Архив (Разное)
Комментарии