ГТК: белорусы получили в 2016 году посылок из-за рубежа на 40 млн евро, прогноз на этот - 15 млн

В прошлом году белорусы получили посылок из-за границы на 40 миллионов евро. Платежи за превышение урезанных лимитов на бандероли из-за рубежа составила 1,3 миллиона евро, сообщает издание «Таможенный вестник» со ссылкой на заместителя начальника управления организации таможенного контроля ГТК Дмитрия Коваленка.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В 2017 году, как прогнозируется, белорусы получат международные отправления на 15 миллионов евро, а внесут платежей за превышение лимитов — больше 1,5 миллиона евро.

За январь-май этого года в Беларусь поступило около 5 миллионов международных почтовых отправлений. «Если спрогнозировать с учетом текущей тенденции, за год ожидается около 12 миллионов международных почтовых отправлений», — говорится в статье.

Для сравнения: в 2015 году белорусы ввезли товаров на сумму больше 88 миллионов евро, в бюджет от таможенных платежей поступило 400 тысяч евро.

С 14 апреля прошлого года белорусы получают зарубежные посылки для личного пользования по новым правилам: максимальная сумма заказа в один месяц ограничена 22 евро и 10 килограммами (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

«Сохраняется тенденция ввоза дешевых товаров стоимостью до 10 евро. Налогоемкие, такие как бытовая техника, телефоны, дорогостоящая одежда, составляют менее 1% в общем объеме, — отмечается в статье. — Указ № 40 в целом не повлиял на количество лиц, получающих незначительное число отправлений. Вместе с тем существенно снизилось число получателей, в адрес которых поступает свыше 50 почтовых отправлений в год. Приведенная статистика демонстрирует действенность Указа № 40: те товары, которые доставлялись в коммерческих целях под видом товаров для личного пользования, адресаты получать перестали.

По данным ГТК, введение стоимостной нормы в 22 евро в 5 раз увеличило эффективность обложения пошлинами товаров в международных почтовых отправлениях.

«На различных государственных площадках озвучивается информация, что и в иных государствах — членах ЕАЭС планируется реформирование системы ввоза и налогообло- жения товаров, поступающих в рамках интернет-торговли, — отмечается в статье. — Так, например, в Российской Федерации обсуждается введение в 2018 году НДС на электронные услуги. Кроме того, российская таможня ужесточила контроль за соблюдением требований по защите правообладателей, и в отношении популярной элек- тротехники теперь необходимо предоставление дополнительных сведений».

По данным ГТК, в 2013—2015 годах объем ввезенных в Беларусь международных почтовых отправлений увеличился больше чем в 6 раз: в 2013 году — 1,9 миллиона, в 2014 году — 6,3 миллиона, в 2015 году — 11,8 миллиона. «При этом около 90% жителей Беларуси не получают международных почтовых отправлений. В адрес более 250 тысяч граждан доставляется от 10 до 100 международных почтовых отправлений в год и более. В среднем на одного получателя приходится около 10 посылок, по одному адресу — около 15», — поясняют в ГТК.

По словам Дмитрия Коваленка, в Таможенный кодекс ЕАЭС предлагается внести изменения в отношении товаров, которые перемещаются в международных почтовых отправлениях, в том числе:

осуществление таможенного декларирования товаров, перемещаемых в МПО в государстве-члене, в котором постоянно или временно проживает (пребывает) физлицо, являющееся отправителем или получателем таких товаров для личного пользования;

возможность использования почтовых документов в качестве декларации на товары при выпуске для внутреннего потребления;

возможность ввоза возвращенного товара — без его декларирования в случае целостности упаковки;

возможность декларирования товаров в случае выявления расхождения фактически перемещаемого товара со сведениями, указанными в почтовых документах.

Напомним, страны ЕАЭС обсуждают унификацию лимитов на международные посылки до 200 евро. Если решение будет принято, то в течение трех лет Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1000 евро до 200, а Беларусь повысит с 22 до 200. Однако наша страна может оставить и нынешний лимит.