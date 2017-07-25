В редакцию обратился читатель с историей: купил квартиру в ЖК «Мегаполис», который строит одна из фирм группы компаний «Тапас», а с него дополнительно взяли 50 базовых за «риелторскую услугу». «Сказали, что если не оплачу ее, со мной договор не заключат. А какую такую риелторскую услугу мне оказали? Я сам выбрал дом, подъезд, этаж и метраж. За что с меня взяли почти 600 долларов?!» REALTY.TUT.BY узнал, за что.



ЖК «Мегаполис». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Строит группа — продает агентство

Под брендом «Тапас» объединена группа компаний, которая сейчас возводит три жилых комплекса. В Лебяжем «Браславский» и «Олимпик Парк» строит непосредственно компания ООО «Тапас», у метро Петровщина ЖК «Мегаполис» возводит ее «дочка» ООО «ДЕКО-ПЛАСТ».

Официальный комментарий «ДЕКО-ПЛАСТ» по теме звучит так: «В штате ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» отсутствует отдел продаж и специалисты по продаже недвижимости. Между компанией и агентством недвижимости «Мегаполис» действует договор, который определяет агентство как официального и эксклюзивного представителя застройщика. Сегодня среди застройщиков это достаточно распространенная и оправданная с точки зрения рационального использования ресурсов практика. При этом важно отметить, что каждый застройщик волен самостоятельно решать, каким образом он будет производить реализацию строящейся или готовой недвижимости. В нашем случае это именно агентство недвижимости «Мегаполис».

У компаний-застройщиков, объединенных под брендом «Тапас», в принципе нет отделов продаж. И «Олимпик Парк», и «Браславский», и «Мегаполис» продаются через агентство недвижимости «Мегаполис». Это означает — хочешь квартиру в одном из комплексов — идешь в АН «Мегаполис». Альтернативы нет.



ЖК «Браславский», за ним строится «Олимпик Парк». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

АН «Мегаполис» о том, как отрабатывает 50 базовых

Официальное разъяснение АН «Мегаполис» такое: «В стандартный перечень услуг, оказываемых АН «Мегаполис», входят:

— услуги по подбору вариантов сделки с участием в строительстве объекта недвижимости — 50 базовых величин;

— услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов по сделке с участием в строительстве объекта недвижимости — 5 базовых величин;

— услуги по организации и проведению согласования условий предстоящей сделки с участием в строительстве объекта недвижимости — 10 базовых величин. (Прейскурант устанавливает государство, а не агентство недвижимости. Он одинаков для всех агентств. — Прим. TUT.BY.)

Перечень услуг обусловлен теми минимальными действиями, которые необходимы для реализации строящейся недвижимости.

Случаи, когда потребители хотят воспользоваться услугами агентства, не оплатив их, крайне редки, но, к сожалению, они случаются. И почти всегда речь идет о тех случаях, когда у потребителя недостаточно средств для строительства необходимой ему квартиры. Поскольку такие ситуации действительно единичны, мы прекрасно понимаем, о каком потребителе идет речь. Претензии этого потребителя главным образом касаются первого пункта из вышеприведенного перечня. Здесь стоит понимать, что речь идет не о готовых квартирах на вторичном рынке, а о строящемся объекте. Полная и самая актуальная информация о свободных, забронированных и проданных квартирах в наших строящихся жилых комплексах имеется только (и только) у сотрудников агентства недвижимости. Поэтому подбор варианта сделки, а также согласование всех условий осуществляется сотрудниками агентства при непосредственном обращении потребителей. В конкретном случае речь идет о подборе трех вариантов квартир, два из которых (трехкомнатные квартиры на 105 кв. метров и 117 кв. метров) мы держали для потребителя «на брони» в течение 2 месяцев. Более того, через агентство потребитель добился максимальной скидки из всех возможных, оформил рассрочку и при этом одна из забронированных квартир, которая в последующем не была приобретена потребителем, на весь срок бронирования была исключена из пула продаж, что абсолютно невыгодно ни для агентства, ни для застройщика. Однако мы позиционируем себя как клиентоориентированная компания, которая при любых обстоятельствах идет навстречу своим клиентам и делает все для того, чтобы они остались удовлетворены нашими услугами.

Также стоит отметить, что относительно других агентств недвижимости, представляющих интересы застройщиков, наш стандартный перечень услуг является минимальным и не включает в себя каких-либо «навязанных» позиций. Наши взаимоотношения с потребителями не заканчиваются после подписания акта выполненных работ. Мы оказываем им всяческую поддержку на протяжении всего срока строительства домов, ежемесячно готовим и публикуем подробные отчеты с места строительства, оказываем помощь при получении правоустанавливающих документов после сдачи объектов в эксплуатацию, и, наконец, в случае необходимости ведем переговоры с застройщиками по поводу индивидуальных условий, отсрочек по платежам и т.д. Возвращаясь к ситуации с потребителем: стоимость услуг агентству оказалась в десять раз меньше, чем скидки и преференции, которые он получил через компанию».

Жалуешься — ответишь

Читатель написал, что обращался с жалобой на агентство недвижимости «Мегаполис» в Минюст. Агентство предупреждает: «Мы столкнулись с ситуацией, когда потребитель сперва осознанно воспользовался определенным перечнем услуг компании, добился через нее максимально выгодных для себя условий и преференций и даже добровольно произвел оплату этих услуг, после чего начал активно писать различного рода жалобы с банальной целью: возвратить себе средства, затраченные на оплату услуг. Ключевые факты, изложенные в претензии доверенного лица потребителя, „перевернуты“ в выгодную для него сторону и не соответствуют действительности. В связи с этим, мы не можем жертвовать репутацией своего агентства и в случае публикации порочащих, не соответствующих действительности сведений либо информации с намеком на недобросовестность или неэтичность наших сотрудников, мы будем вынуждены защищать интересы и деловую репутацию агентства всеми доступными нам законными методами».

Эксклюзивное право продажи — не редкость

Не только ГК «Тапас» обзавелась агентством, обладающим эксклюзивными правами на продажу квартир в своих жилых комплексах. Так поступила еще пара девелоперов, реализующих одновременно несколько проектов по строительству жилья. Застройщикам такой вариант выгоден — не надо содержать свой штат продавцов. И покупатель квартиры в таком комплексе должен быть готов к тому, что придется платить «за риелторскую услугу» эти 50 базовых величин. Иначе сделка не состоится.

Тем не менее, не все агентства обладают эксклюзивными правами. Часть застройщиков просто платит агентству процент от продажи квартиры — то есть риелторская услуга включена в стоимость покупаемой через агентство квартиры. И покупатель этого не замечает.