Ключ к счастью - время, а не деньги, говорят ученые

Трата денег на то, чтобы высвободить время, прямо связана с ростом ощущения счастья, показало недавнее исследование ученых. Эксперимент показал, что когда испытуемым давали 30 фунтов (40 долларов), чтобы они могли сэкономить время — например, заплатив за уборку в доме, — они испытывали больше радости, чем если тратили эти деньги на что-то материальное.



Как говорят психологи, стресс по поводу нехватки времени ведет к снижению качества жизни и способствует возникновению тревожности и бессонницы.

При этом, отмечают ученые, даже очень состоятельные люди подчас неохотно идут на то, чтобы заплатить другим людям за работу, которая не нравится им самим.

«По результатам серии исследований мы выяснили, что люди, которые тратят деньги на то, чтобы высвободить для себя время, более счастливы — они в большей степени удовлетворены жизнью», — говорит доктор Элизабет Данн, профессор психологии в Университете Британской Колумбии в Канаде.

Удовлетворение от жизни

Рост благосостояния жителей многих стран породил интересный феномен. От Германии до Соединенных Штатов люди жалуются на «голод времени», испытывая стресс по поводу растущего объема повседневных задач.

Психологи из США, Канады и Нидерландов решили выяснить, способны ли деньги, потраченные на высвобождение времени, принести людям ощущение счастья.

Исследователи опросили более 6 тысяч человек, включая 800 миллионеров в США, Канаде, Дании и Нидерландах, спрашивая их о том, сколько денег они тратят на «покупку времени».

Обнаружилось, что лишь менее трети опрошенных тратили деньги на то, чтобы приобрести себе немного времени хотя бы раз в месяц. Те, кто это делал, оценивали свою удовлетворенность жизнью более высоко, чем прочие.

Затем ученые поставили эксперимент, продолжавшийся две недели, над 60 работающими людьми в канадском Ванкувере.

В первый уикенд участников попросили потратить 40 долларов на что-то, что позволило бы им сохранить время. Испытуемые заказывали обеды с доставкой на дом, поручали различные мелкие дела соседским детям или вызывали на дом уборщицу. В следующие выходные им предложили потратить выданную сумму на какие-нибудь материальные блага — такие как вино, одежда или книги.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что возможность сэкономить время приносит большее ощущение счастья по сравнению с материальными приобретениями, поскольку смягчает ощущение стресса от нехватки времени.

«Вторая смена»

«Деньги в самом деле позволяют приобрести время, причем довольно эффективно», — говорит профессор Данн, сотрудничавшая с коллегами из Гарвардской бизнес-школы и Маастрихтского университета.

«Из всего этого я вынесла следующее: задавайте себе вопрос — есть ли что-то, что вы ужасно не любите делать, что вызывает у вас отвращение, и можете ли вы заплатить кому-то, кто сделал бы это вместо вас? Если да, то наука говорит, что это будет вполне достойная трата денег».

Психологи полагают, что это исследование способно помочь тем, кто чувствует себя обязанным проводить «вторую смену», занимаясь домашними делами после работы.

«Думаю, что наша работа может предоставить своего рода аварийный выход с этой второй смены», — добавляет профессор Данн.

Ранее проводившиеся исследования показали, что люди, которые ценят время больше, чем деньги, в целом более счастливы, чем те, для кого деньги важнее времени.