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В "Каменном Логе" начали ремонтировать дорогу - движение может быть затруднено

26.07.2017 13:13 — Разное | Tut.by  
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В ближайшие дни в пункте пропуска «Каменный Лог» возможно будет затруднено движение транспорта, сообщает ГТК Беларуси.  

С 26 июля по 02 августа в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения. В связи с этим возможно затруднение автомобильного движения.

В ГТК Беларуси просят водителей учитывать данную информацию при планировании поездки в Литву через данный пункт пропуска.

 
 
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В пункте пропуска "Каменный Лог" будет проводиться ремонт дороги

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