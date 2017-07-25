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В "Каменном Логе" начали ремонтировать дорогу - движение может быть затруднено
В ближайшие дни в пункте пропуска «Каменный Лог» возможно будет затруднено движение транспорта, сообщает ГТК Беларуси.
С 26 июля по 02 августа в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения. В связи с этим возможно затруднение автомобильного движения.
В ГТК Беларуси просят водителей учитывать данную информацию при планировании поездки в Литву через данный пункт пропуска.
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В пункте пропуска "Каменный Лог" будет проводиться ремонт дороги
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