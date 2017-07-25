В ближайшие дни в пункте пропуска «Каменный Лог» возможно будет затруднено движение транспорта, сообщает ГТК Беларуси.

С 26 июля по 02 августа в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения. В связи с этим возможно затруднение автомобильного движения.

В ГТК Беларуси просят водителей учитывать данную информацию при планировании поездки в Литву через данный пункт пропуска.