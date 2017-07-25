«Не верю я, что наши люди станут культурнее! А чтобы не выбрасывали абы куда мусор, их надо штрафовать!» — категорично заявил пожилой дорожник и отправился вдоль откоса собирать мусор. На дежурной машине вместе с рабочими по трассе М2 отправился и AUTO.TUT.BY: посмотреть, сколько и какой мусор оставляют после себя автомобилисты и как поддерживают чистоту дорожники.





Трасса М2 соединяет столицу и Национальный аэропорт Минск. Дорога эта самой высшей — первой категории, а это значит, что к ней предъявляются особые требования: здесь все должно быть идеально — полотно без ям и выбоин, свежая разметка, вымытые и покрашенные бордюры и сигнальные столбики, никакого мусора на полосе отвода, в местах отдыха и на остановках. За порядком на этой трассе следят сотрудники линейно-дорожной дистанции № 53 ДЭУ-5.

— М2 — это визитка нашей страны. Ведь все гости, которые прилетают к нам, въезжают в столицу по этой дороге. Люди внимательно смотрят и оценивают все вокруг, делают выводы, — рассказал начальник ДЭУ-5 Сергей Макаревич. — А для нас это большая ответственность. Это только неосведомленному человеку кажется, что все чисто и красиво само по себе.

Тем не менее, начальник ДЭУ-5 отметил, что сейчас мусора на дорогах стало намного меньше, чем было 20 лет назад. Тогда зимы были снежные, и весной, когда все таяло, вдоль трасс были целые мусорные свалки. Дорожники своими силами не справлялись с уборкой, на помощь приходилось звать школьников, студентов и солдат.





Люди выбрасывают мусор из окон машин и зимой, и летом — сезонности в этом нет. Зимой убирать труднее — не всегда мусор виден под слоем выпавшего снега, поэтому иногда пакеты и бумажки остаются лежать в кюветах до весны.

— Весна для нас жаркая пора — когда уходит снег и все подсыхает, на трассу выходят не только рабочие, но и вся контора. Около недели секретари, бухгалтеры, диспетчеры моют, красят, подметают, собирают «подснежники» — все, что выбросили автомобилисты из машин. До 1 мая дорога должна быть в полном порядке. Но никто из сотрудников из-за этого не жалуется — для нас это уже многолетняя традиция.





Каждое утро, включая выходные и праздничные дни, с 7.00 до 20.00 дежурная «Газель» под тентом выезжает собирать мусор на трассу. Путь туда-обратно по М2 — это расстояние в 54 км, на один круг у дорожников уходит 3 часа. «Дежурка» едет по обочине не больше 30 км/ч, а в это время двое дорожных рабочих высматривают мусор возле трассы.

— Почему так долго? А вы попробуйте пособирать бумажки да бутылки по откосам. Есть места, где идешь пешком несколько десятков, а то и сотен метров и собираешь все, что угодно: салфетки, бутылки, сигаретные пачки, упаковки от еды, кофейные стаканчики, — говорят рабочие.

Дорожники рассказывают, что нередко люди выбрасывают из окон целые пакеты с отходами. Повезет, если пакет не порвется и мусор не разнесет по откосу.





— Много мусорят дальнобойщики — этим вообще никаких законов нет. Открыл окно и выбросил все, что ему не нужно. А еще беда — прямо из кабины они выбрасывают пластиковые полутора- и двухлитровые бутылки с мочой. Особенно много мы их собираем весной — вся обочина усеяна. Противно такое собирать, а что делать…





Таких нарушителей дорожники не ловят и тем более — не задерживают: нет у них таких полномочий. Этими функциями наделена ГАИ, но чтобы задержать грязнулю-автомобилиста — надо поймать его за руку или хотя бы, чтобы факт выброса мусора на ходу авто был зафиксирован на видео.

— Как-то ехал мусоровоз по дороге с незакрытым люком, из которого высыпался мусор по дороге. Это заметили инспекторы ГАИ, так вместо того, чтобы привлечь этого водителя к ответственности, они позвонили нам и сообщили, чтобы мы приехали и собрали вывалившиеся бумаги, мол, и поскорее, потому что скоро по дороге поедет делегация.



— А вот смотрите, какой-то человек оставил бутылку от вина прямо на обочине. Вот это молодец — не бросил ее вниз, в кювет, хоть прыгать не надо, — обрадовался рабочий

Один из сложных участков по сбору мусора на М2 — выезд и въезд в аэропорт.

— За километр до въезда в аэропорт на обочине стоят машины — это люди приезжают и ждут, когда приземлится самолет, чтобы сразу забрать пассажира и не переплачивать за стоянку возле аэропорта. В ожидании они пьют, едят и пустые упаковки выбрасывают из машины, — рассказал дорожный рабочий Виктор Ягорский. — А на противоположной стороне водители выбрасывают из машин чеки, которые им выдали за оплату парковки. Идешь, а обочина белая от чеков, как под снегом.





Нередко возле трассы дорожники находят сбитых животных, чаще — котов, собак, но бывает и зверь покрупнее, например косули, лоси.

— Самое сложное время по сбору мусора — это вечер воскресенья. Например, есть у нас на трассе один подземный пешеходный переход, так после выходных там всегда море бутылок из-под спиртного и шприцов — вот так народ отдыхает. А еще площадки для отдыха люди просто заваливают не только мешками с мусором, но и разным барахлом — стройматериалами, мебелью, один раз даже унитаз приперли. Вчера вот привез кто-то мешок килограмм под 80, забитый кусками бетона и кирпичами. Водителю пришлось мне помогать закидывать его в кузов — один поднять его просто не мог.





Дорожники устали всех предупреждать: площадки для отдыха на трассе не предназначены для сбора крупных отходов. Здесь человек может остановиться, перекусить, выбросить в урну мелкий мусор.

— А наши люди привыкли так делать: едут с дачи и берут с собой пакет с отходами, приезжают к месту отдыха и выбрасывают его там.

На площадке для отдыха возле деревни Слободчина в две небольшие мусорки кто-то утрамбовал несколько мешков с бытовыми отходами, остальные пакеты стояли возле них.

— О, это еще культурно выглядит, — иронизируют дорожники. — Это потому, что полтора часа назад мы здесь уже загрузили полмашины пакетов.





Был у дорожников опыт — установили на площадках для отдыха большие контейнеры для сбора мусора, мол, люди будут туда свои пакеты складывать и станет чище. Но эти методы не помогли.

— Стало еще хуже — народ подумал, что сюда можно свозить мусор и придорожная площадка превратилась в свалку. Мы просто замучались там убирать. Поэтому от этого пришлось отказаться.





Рабочие говорят, что автомобилисты знают, что на остановках и площадках для отдыха бытовой мусор оставлять нельзя, поэтому чаще всего выбрасывают его, когда никого рядом нет.

— Но есть и нахалы. Станет машина, и водитель выкидывает что-нибудь прямо из приоткрытой дверцы. Делаешь такому замечание, так он тебя еще и пошлет на три буквы. И многие говорят: «Вы, дорожники, должны убирать, вы за это деньги получаете, а мы будем сорить». А если пару хлопцев в салоне сидят, так могут выйти и морду набить, таких лучше вообще не трогать.





Виктор Ягорский вспоминает, как возле трассы их дистанция установила плакат с надписью «Чистота там, где не сорят», и по иронии под этим плакатом автомобилисты все время оставляли полные мусорные пакеты.

В 2015 году дорожные предприятия централизованно закупили фотоловушки, которые устанавливали в местах отдыха на трассе.

— Мы отслеживали водителей и пассажиров машин, которые привозили свои отходы на площадки для отдыха. Кто-то использовал дорожные павильоны как туалет — мочились и справляли дела покрупнее. Насобиралась целая база фотографий, которые мы передали в исполком, чтобы те выявляли этих людей, — говорят в линейно-дорожной дистанции. — Это не помогло. Людей не могут наказать — ведь по закону они ничего не нарушают, но по совести ведь так поступать нельзя. Помочь не может ни санстанция, ни ГАИ, но в итоге весь мусор приходится вывозить нам. Но мы же не контора по утилизации бытовых отходов.

На уборку мусора за полгода выделили 2 миллиона долларов



Этот мусор дорожники насобирали на М2 за одни выходные

В ДЭУ-5 печально констатируют — вместо того чтобы больше времени уделить работам, напрямую влияющим на безопасность дорожного движения, им приходится много времени и средств отдавать на уборку мусора. Например, только это управление на эти цели в первом полугодии потратило 250 тысяч рублей или чуть меньше 130 тысяч долларов. Эти средства позволили бы уложить асфальтовое покрытие на дороге протяженностью 1,5 км.

В первом полугодии 2017 года на уборку мусора на республиканских автомобильных дорогах израсходовали 4 088 293 рубля. В том числе в Минской области — 752 630 рублей, Брестской области — 1 105 000 рублей, Витебской области — 789 900 рублей, Гомельской области — 846 249 рублей, Гродненской области — 370 000 рублей, Могилевской области — 224 514 рублей.