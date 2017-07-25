Белорусская таможня пресекла контрабанду голубики





Два факта незаконного перемещения плодоовощной продукции выявили сотрудники Оперативной таможни.

В результате специальных мероприятий, проводимых мобильными подразделениями в зоне деятельности Витебской таможни, приостановлено движение двух грузовых транспортных средств, следующих в Российскую Федерацию. На перемещаемые в них персики и голубику в товаросопроводительных документах были указаны недостоверные сведения.

Около 18 тонн голубики украинского происхождения и более 19 тонн персиков турецкого происхождения на территории Беларуси «переименованы» в сербские. На коробки с продукцией были наклеены соответствующие этикетки, а в документы внесены аналогичные сведения.

Плодоовощная продукция, стоимостью по предварительной оценке свыше 400 тыс. рублей, изъята. По выявленным фактам Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь.