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Белорусская таможня пресекла контрабанду голубики

26.07.2017 13:31 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская таможня пресекла контрабанду голубики

Два факта незаконного перемещения плодоовощной продукции выявили сотрудники Оперативной таможни.

В результате специальных мероприятий, проводимых мобильными подразделениями в зоне деятельности Витебской таможни, приостановлено движение двух грузовых транспортных средств, следующих в Российскую Федерацию. На перемещаемые в них персики и голубику в товаросопроводительных документах были указаны недостоверные сведения.

Около 18 тонн голубики украинского происхождения и более 19 тонн персиков турецкого происхождения на территории Беларуси «переименованы» в сербские. На коробки с продукцией были наклеены соответствующие этикетки, а в документы внесены аналогичные сведения.

Плодоовощная продукция, стоимостью по предварительной оценке свыше 400 тыс. рублей, изъята. По выявленным фактам Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь.

 
 
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Два факта незаконного перемещения плодоовощной продукции выявили сотрудники Оперативной таможни.

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