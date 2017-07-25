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Белорусы завоевали три награды на старте Европейского юношеского олимпийского фестиваля

26.07.2017 13:33 — Разное | Tut.by  
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Белорусские спортсмены завоевали три награды на старте Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьёре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет наградам сборной Беларуси открыли дзюдоисты и пловцы. В плавании на дистанции 100 м на спине с результатом 1 мин. 01,76 сек. серебряным призером стала Анастасия Шкурдай. Чемпионский титул у россиянки Дарьи Васкиной (результат — 1 мин. 00,87 сек.), бронза у итальянской спортсменки Костанцы Коккончелли (1 мин. 02,14 сек.).

В соревнованиях по дзюдо у белорусов две бронзовые медали, обладателями которых стали Глафира Бахур (весовая категория до 44 кг) и Владислав Дзвоник (до 50 кг).

Сегодня белорусские атлеты примут участие в состязаниях по баскетболу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, теннису и спортивной гимнастике.

В составе белорусской команды в Дьёре выступают 96 молодых атлетов, которые спорят за награды в 9 видах спорта. Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в котором принимают участие спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет, завершится 30 июля.

 
 
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Белорусские спортсмены завоевали три награды на старте Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьёре.

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