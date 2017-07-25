ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встреча с организаторами "Тропы мужества" и open-air "Поляна друзей"

26.07.2017 13:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Пеший комплексный марафон "Тропа мужества", позволяющий проверить себя на одной из двух дистанций: 70 км или 30 км, впервые пройдет под Минском 4-6 августа.

"Тропа мужества" это массовое мероприятие открытого формата, позволяющее впервые участвовать в нем даже новичкам, оно дает возможность участникам попробовать свои силы и проверить надежность снаряжения на длинной дистанции. Опытные участники могут совершенствовать свою физическую форму и тактическое мастерство.

Но "Тропа мужества" это не только марафон, но и оpen-аir спортивно-развлекательный фестиваль "Поляна друзей" 24 часа non-stop с возможностью заняться спортом, активным отдыхом на природе, послушать музыку, потанцевать, пообщаться с близкими по духу людьми, исповедующими здоровый образ жизни.

Подробно о программе проведения, о мероприятиях и гостях, об отличительных особенностях "Тропы мужества" и "Поляны друзей" расскажут:

  • специалист по связям с общественностью СОО "Возрождение" Татьяна МАРТЫНОВА;
  • председатель правления СОО "Возрождение" Юрий НАЗАРЕНКО;
  • руководитель Ассоциации каскадеров Роман КОРОЛЕВ;
  • руководитель детской спортивной общественной организации "Атлант" Борис РУКОВИЦИН;
  • начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Петр ВОРОН;
  • бренд-шеф-повар и автор проекта "CreativeHealthyCheefs" Марина БОНДАРОВИЧ;
  • представитель сообщества райдеров и сапбордистов Дмитрий ЛЕВШУНОВ;
  • руководитель Федерации пляжного тенниса Игорь ЛАХВИЧ;
  • шоумен Вадик РАКЕТА;
  • начальник отдела научно-методического Центра специальной подготовки Игорь ГРИГОРОВИЧ;
  • режиссер Дмитрий АСТРАХАН;
  • спортивный комментатор, телеведущий "Белгостелерадиокомпании" Арташес АНТОНЯН;
  • музыканты группы "ByEffect";
  • Иван ВАБИЩЕВИЧ и группа "Дядя Ваня";
  • руководитель вокального детского коллектив "Заранак" Анастасия МАРЧУК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 27 июля, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 27 июля, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами организаторов мероприятия "Тропа мужества" и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
З-за дажджу ў 115.бел паступіла больш за 50 заяў аб працёках дахаў і падтапленні
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика