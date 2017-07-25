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Встреча с организаторами "Тропы мужества" и open-air "Поляна друзей"
26.07.2017 13:56 — Разное | Sputnik Беларусь
Пеший комплексный марафон "Тропа мужества", позволяющий проверить себя на одной из двух дистанций: 70 км или 30 км, впервые пройдет под Минском 4-6 августа.
"Тропа мужества" это массовое мероприятие открытого формата, позволяющее впервые участвовать в нем даже новичкам, оно дает возможность участникам попробовать свои силы и проверить надежность снаряжения на длинной дистанции. Опытные участники могут совершенствовать свою физическую форму и тактическое мастерство.
Но "Тропа мужества" это не только марафон, но и оpen-аir спортивно-развлекательный фестиваль "Поляна друзей" 24 часа non-stop с возможностью заняться спортом, активным отдыхом на природе, послушать музыку, потанцевать, пообщаться с близкими по духу людьми, исповедующими здоровый образ жизни.
Подробно о программе проведения, о мероприятиях и гостях, об отличительных особенностях "Тропы мужества" и "Поляны друзей" расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 27 июля, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 27 июля, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами организаторов мероприятия "Тропа мужества" и...
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