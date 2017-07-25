Пеший комплексный марафон "Тропа мужества", позволяющий проверить себя на одной из двух дистанций: 70 км или 30 км, впервые пройдет под Минском 4-6 августа.

"Тропа мужества" это массовое мероприятие открытого формата, позволяющее впервые участвовать в нем даже новичкам, оно дает возможность участникам попробовать свои силы и проверить надежность снаряжения на длинной дистанции. Опытные участники могут совершенствовать свою физическую форму и тактическое мастерство.

Но "Тропа мужества" это не только марафон, но и оpen-аir спортивно-развлекательный фестиваль "Поляна друзей" 24 часа non-stop с возможностью заняться спортом, активным отдыхом на природе, послушать музыку, потанцевать, пообщаться с близкими по духу людьми, исповедующими здоровый образ жизни.

Подробно о программе проведения, о мероприятиях и гостях, об отличительных особенностях "Тропы мужества" и "Поляны друзей" расскажут:

специалист по связям с общественностью СОО "Возрождение" Татьяна МАРТЫНОВА;

председатель правления СОО "Возрождение" Юрий НАЗАРЕНКО;

руководитель Ассоциации каскадеров Роман КОРОЛЕВ;

руководитель детской спортивной общественной организации "Атлант" Борис РУКОВИЦИН;

начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Петр ВОРОН;

бренд-шеф-повар и автор проекта "CreativeHealthyCheefs" Марина БОНДАРОВИЧ;

представитель сообщества райдеров и сапбордистов Дмитрий ЛЕВШУНОВ;

руководитель Федерации пляжного тенниса Игорь ЛАХВИЧ;

шоумен Вадик РАКЕТА;

начальник отдела научно-методического Центра специальной подготовки Игорь ГРИГОРОВИЧ;

режиссер Дмитрий АСТРАХАН;

спортивный комментатор, телеведущий "Белгостелерадиокомпании" Арташес АНТОНЯН;

музыканты группы "ByEffect";

Иван ВАБИЩЕВИЧ и группа "Дядя Ваня";

руководитель вокального детского коллектив "Заранак" Анастасия МАРЧУК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 27 июля, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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