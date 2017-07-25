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В Астане пройдет саммит губернаторов ЕАЭС
26.07.2017 14:02 — Разное | Ежедневник
Саммит губернаторов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется провести 25 августа в Астане во время форума "Евразийская неделя".
Как сообщили
Форум "Евразийская неделя" пройдет 24-26 августа в Астане на площадке всемирной выставки "ЭКСПО-2017". Мероприятие соберет более 2 тыс. участников из 25 стран и станет площадкой для совместной работы над стратегией развития ЕАЭС в условиях глобальных вызовов, для повышения конкурентоспособности экономики союза, формирования международных кооперационных проектов.
Деловая программа включает в себя три основных направления, каждому из которых посвящен отдельный день. Тема первого дня - "Конкурентоспособность в современных экономических условиях: точки роста". Второй день будет посвящен теме четырех свобод - свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы и объединению информационных потоков на пространстве ЕАЭС. Третий день "Евразийской недели" отдан предпринимателям.
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Саммит губернаторов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется провести 25 августа в Астане во время форума "Евразийская неделя".
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