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«Евровидение-2018»: названы город и дата проведения

26.07.2017 13:57 — Разное | БДГ  
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На сайте конкурса опубликована информация о месте и датах проведения «Евровидения» в 2018 году.

Также стало известно, что полуфиналы международного песенного конкурса пройдут 8 и 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая в Лиссабоне.

На ресурсе отмечается, что рассматривались и другие варианты: в списке претендентов на проведение мирового шоу были города Гондомар, Гимарайнш, Фару и Санта-Мария-да-Фейра.

Конкурс «Евровидение» в Португалии будет проводиться впервые, такая возможность ему была предоставлена благодаря победе Сальвадора Собрала на «Евровидении-2017» в Киеве.

Напомним, белорусская группа NaviBand в составе Ксении Жук и Артема Лукьяненко 11 мая с композицией «Гісторыя майго жыцця» вышла в финал международного конкурса «Евровидения-2017», где заняла 17-е место.

Впервые в истории участия Беларуси в «Евровидении» песня представителя страны была на белорусском языке. С 2004 года NaviBand стала лишь пятым представителем Беларуси, сумевшим пробиться в финал. Наилучший результат в 2006 году показал Дмитрий Колдун, который занял 6-е место. Алена Ланская в 2013-м и Тео в 2014-м занимали 16-е места, группа «3+2» в 2010-м - 24-е.

 
 
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На сайте конкурса опубликована информация о месте и датах проведения «Евровидения» в 2018 году.

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