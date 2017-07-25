«Евровидение-2018»: названы город и дата проведения

На сайте конкурса опубликована информация о месте и датах проведения «Евровидения» в 2018 году.

Также стало известно, что полуфиналы международного песенного конкурса пройдут 8 и 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая в Лиссабоне.

На ресурсе отмечается, что рассматривались и другие варианты: в списке претендентов на проведение мирового шоу были города Гондомар, Гимарайнш, Фару и Санта-Мария-да-Фейра.

Конкурс «Евровидение» в Португалии будет проводиться впервые, такая возможность ему была предоставлена благодаря победе Сальвадора Собрала на «Евровидении-2017» в Киеве.

Напомним, белорусская группа NaviBand в составе Ксении Жук и Артема Лукьяненко 11 мая с композицией «Гісторыя майго жыцця» вышла в финал международного конкурса «Евровидения-2017», где заняла 17-е место.