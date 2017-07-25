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«Евровидение-2018»: названы город и дата проведения
На сайте конкурса опубликована информация о месте и датах проведения «Евровидения» в 2018 году.
Также стало известно, что полуфиналы международного песенного конкурса пройдут 8 и 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая в Лиссабоне.
На ресурсе отмечается, что рассматривались и другие варианты: в списке претендентов на проведение мирового шоу были города Гондомар, Гимарайнш, Фару и Санта-Мария-да-Фейра.
Конкурс «Евровидение» в Португалии будет проводиться впервые, такая возможность ему была предоставлена благодаря победе Сальвадора Собрала на «Евровидении-2017» в Киеве.
Напомним, белорусская группа NaviBand в составе Ксении Жук и Артема Лукьяненко 11 мая с композицией «Гісторыя майго жыцця»
Впервые в истории участия Беларуси в «Евровидении» песня представителя страны
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На сайте конкурса опубликована информация о месте и датах проведения «Евровидения» в 2018 году.
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