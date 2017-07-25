Россияне на броневиках приплыли в Крым ради рекорда

Участники Военно-технического общества России на бронированных разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2 переплыли Керченский пролив, сообщает «Российская газета».

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Чтобы преодолеть водную преграду, россиянам понадобилось два с половиной часа. За то время две БРДМ-2 преодолели по морю 15 км со средней скоростью 7 км/ч. Заплыв был запланирован как посвященный памяти участников Керченско-Эльтигенской десантной операции, состоявшейся в конце 1943 года.

Во время плавания скорость БРДМ-2 составляла примерно семь километров в час. Экипаж одной из бронемашин полностью состоял из девушек, а сама акция заявлена в Книгу рекордов России как «преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2».

БРДМ-2 выпускалась с 1963 по 1989 годы. Имея неплохие ходовые качества, она отличается слабым бронированием, которое не обеспечивает должной защиты экипажу. Водометный движитель, который позволяет машине развивать скорость до десяти километров в час на плаву, размещается в корме. Вода забирается из-под днища.