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Россияне на броневиках приплыли в Крым ради рекорда
Участники Военно-технического общества России на бронированных разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2 переплыли Керченский пролив,
Чтобы преодолеть водную преграду, россиянам понадобилось два с половиной часа. За то время две БРДМ-2 преодолели по морю 15 км со средней скоростью 7 км/ч. Заплыв был запланирован как посвященный памяти участников Керченско-Эльтигенской десантной операции, состоявшейся в конце 1943 года.
Во время плавания скорость БРДМ-2 составляла примерно семь километров в час. Экипаж одной из бронемашин полностью состоял из девушек, а сама акция заявлена в Книгу рекордов России как «преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2».
БРДМ-2 выпускалась с 1963 по 1989 годы. Имея неплохие ходовые качества, она отличается слабым бронированием, которое не обеспечивает должной защиты экипажу. Водометный движитель, который позволяет машине развивать скорость до десяти километров в час на плаву, размещается в корме. Вода забирается из-под днища.
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Дельфины сопровождали Керченский десант, большую часть пути.
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