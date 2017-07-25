ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россияне на броневиках приплыли в Крым ради рекорда

26.07.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Участники Военно-технического общества России на бронированных разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2 переплыли Керченский пролив, сообщает «Российская газета».

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Чтобы преодолеть водную преграду, россиянам понадобилось два с половиной часа. За то время две БРДМ-2 преодолели по морю 15 км со средней скоростью 7 км/ч. Заплыв был запланирован как посвященный памяти участников Керченско-Эльтигенской десантной операции, состоявшейся в конце 1943 года.

Во время плавания скорость БРДМ-2 составляла примерно семь километров в час. Экипаж одной из бронемашин полностью состоял из девушек, а сама акция заявлена в Книгу рекордов России как «преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2».

БРДМ-2 выпускалась с 1963 по 1989 годы. Имея неплохие ходовые качества, она отличается слабым бронированием, которое не обеспечивает должной защиты экипажу. Водометный движитель, который позволяет машине развивать скорость до десяти километров в час на плаву, размещается в корме. Вода забирается из-под днища.

Читайте также: Американцы утопили бронетранспортер-амфибию при переправе

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дельфины сопровождали Керченский десант, большую часть пути.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Снова выглядит здоровым": главный герой фильма "Один дома" к 36 годам сменил имидж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика