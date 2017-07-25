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"Снова выглядит здоровым": главный герой фильма "Один дома" к 36 годам сменил имидж
36-летний Маколей Калкин, прославившийся после главной роли в фильме «Один дома», был замечен на прогулке по Лос-Анджелесу. Судя по свежим снимкам, актер взялся за себя и теперь придает значение своему внешнему виду.
Калкина, покупающего сигареты на заправке, сфотографировали 23 июля 2017 года. С такой прической и в очках он
Раньше Калкин носил длинные волосы и выглядел неважно. Журнал Menʼs Health пишет, что теперь актер «снова выглядит здоровым».
А вам нравится, как теперь выглядит Маколей Калкин?
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Маколей Калкин в 2017 году - вы должны его увидеть.
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