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"Снова выглядит здоровым": главный герой фильма "Один дома" к 36 годам сменил имидж

26.07.2017 14:21 — Разное | Tut.by  
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36-летний Маколей Калкин, прославившийся после главной роли в фильме «Один дома», был замечен на прогулке по Лос-Анджелесу. Судя по свежим снимкам, актер взялся за себя и теперь придает значение своему внешнему виду.

Калкина, покупающего сигареты на заправке, сфотографировали 23 июля 2017 года. С такой прической и в очках он всем нравится.

Раньше Калкин носил длинные волосы и выглядел неважно. Журнал Menʼs Health пишет, что теперь актер «снова выглядит здоровым».

А вам нравится, как теперь выглядит Маколей Калкин?

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