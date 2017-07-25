КГК подготовил предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%. Результаты контрольно-аналитических мероприятий по обоснованности формирования затрат на ЖКУ для населения рассматривались сегодня на коллегии Комитета госконтроля, передает БЕЛТА.



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Как подчеркнул председатель КГК Леонид Анфимов, снижение затрат в организациях ЖКХ — приоритетная задача, которую необходимо решать всей вертикали власти, начиная от Совета министров до председателей райисполкомов. О принятии эффективных мер в данной сфере неоднократно говорил глава государства, и КГК уделяет этому направлению особое внимание.

«Комитету дважды давалось поручение всесторонне изучить порядок формирования тарифов, найти внутренние резервы в самой системе, максимально задействовав которые, можно было бы существенно увеличить окупаемость затрат, не перекладывая их непосильным грузом на людей», — отметил Леонид Анфимов.

В структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги в зимний период в среднем 30,9% занимает плата за теплоснабжение. Из-за этого в первую очередь предложения комитета направлены на повышение эффективности работы энергетического и водопроводного хозяйства.

Так, по словам начальника главного управления контроля за работой отраслей в сфере материального производства КГК Станислава Наркевича, предлагается ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники. Всего в стране насчитывается более 300 таких объектов, на отдельных из них себестоимость теплоэнергии в 3−6 раз превышает среднюю по системе ЖКХ. Основной причиной сверхнормативных потерь и увеличения затрат на услуги является неудовлетворительное состояние тепловых сетей. Несмотря на высокий износ, запланированные объемы замены не выполняются

Аналогичная ситуация складывается и по сетям водоснабжения и канализации. Потери в сетях водоснабжения в целом по стране в 2016 году составили 18% при установленном Минжилкомхозом нормативе 12%. Также, по мнению КГК, необходимо повышать эффективность заготовки и использования местных видов топлива. Зачастую предприятия используют переувлажненные дрова и щепу, что приводит к нерациональному и неэффективному их использованию. Снизить не менее чем на 20% затраты на закупку древесного сырья позволит заготовка собственными силами предприятий ЖКХ.

Данные расчеты подтверждает практический эксперимент, проведенный в Чаусском районе. Кроме того, требуется исключить случаи необоснованного отнесения на себестоимость услуг накладных расходов, превышающих нормативные, факты завышения себестоимости по причине закупок у посреднических структур, прекратить практику содержания непрофильных активов, оптимизировать расходы при приобретении товаров (работ, услуг). Отдельные предложения касаются совершенствования нормативной базы, в частности, по формированию тарифов в области обращения с коммунальными отходами, установлению коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и землю.

По словам заместителя председателя КГК Владимира Кухарева, реализация предложенного комплекса мероприятий, по предварительным расчетам, позволит уменьшить годовые затраты на жилищно-коммунальные услуги на сумму около Br220 млн и снизить себестоимость услуг на 7,3%. В прошлом году государственные контролеры изучили вопросы формирования себестоимости ЖКУ и внесли предложения по снижению затрат. Их реализация позволила снизить в 2016 году затраты организаций на 16,5%, сэкономить Br267 млн «Проверки в нынешнем году выявили многочисленные недостатки и нарушения, до сих пор многие организации живут по затратному принципу, рассчитывая на компенсацию своих потерь из бюджета. Мы подготовили предложения по повышению эффективности отрасли, которые планируется реализовать в 2017—2018 годах», — сказал Владимир Кухарев.

В прошлом году в КГК рассказывали о необоснованном увеличении тарифов на ЖКУ и переплатах населения. Позднее рабочая группа Комитета государственного контроля выработала предложения по снижению затрат на жилищно-коммунальные услуги и повышению окупаемости услуг со стороны населения.

Согласно данным КГК, одной из важных составляющих цены на ЖКУ являются затраты на оплату труда работников. При этом, при расчете данных расходов за основу берется не фактическая численность работников, а установленная нормативом Министерства жилищно-коммунального хозяйства. КГК отмечает, что указанный норматив не всегда выполняется, что и приводит к увеличению затрат и, соответственно, тарифов на ЖКУ.

По мнению межведомственной рабочей группы, существенно сэкономить можно и за счет сокращения количества управленцев в системе ЖКХ, у которых весьма солидные оклады и премиальные. Кроме того, проведенные проверки показали, что многие коммунальщики-управленцы не скупятся в тратах бюджетных средств и средств потребителей ЖКУ.

Как показали проверки КГК, весьма значительные финансовые потери предприятия ЖКХ несут в связи с выполнением ими несвойственных функций. Речь идет не только о передаче им на баланс непрофильных объектов, о чем уже много говорилось, но даже в большей степени об использовании коммунальщиков местными властями.

Ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин заявлял , что тарифная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства должна соответствовать уровню доходов населения.

К концу этого года белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКУ, а к концу 2018 года — 100%.