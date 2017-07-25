Жители Витебска заработали почти 80 тысяч долларов на оформлении фиктивных сертификатов для ИП

Жители Витебска организовали бизнес по оформлению фиктивных документов для индивидуальных предпринимателей. Речь идет о сертификатах на продукцию, которые требуются согласно Указу № 222. По оценкам проверяющих, речь идет о 4 тысячах подложных документах, сообщает БЕЛТА.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Финансовая милиция Комитета госконтроля пресекла незаконную деятельность двух «преступных дуэтов», сообщает издание.

Фигуранты оформляли подложные документы (накладные, сертификаты и кассовые чеки) для предпринимателей на покупку товара за границей. Таким образом с 2016-го по 2017 год было изготовлено более 4 тысяч документов.

Бумаги составлялись от имени организаций, зарегистрированных в России. Для этого предприимчивые витебчане открыли в соседней стране фирму, изготовили штампы и печати, купили кассовые аппараты.

Напомним, такие документы требуются от предпринимателей согласно указу № 222.

По версии проверяющих, фигуранты оформляли их для предпринимателей на товары, купленные на оптовых рунках в Москве и ввезенные в Беларусь без нужных документов. А за своми услуги получали от заказчиков вознаграждение в размере 8−10% от суммы, на которую была выписана липовая накладная.

«Их услугами успела воспользоваться большая часть предпринимателей Витебска, реализующих товар на рынках и в торговых центрах города. Сумма незаконно полученного дохода при этом составила более 149 тысяч рублей [76 тысяч долларов по актуальному курсу]», — отметил замначальника управления по идеологической и кадровой работе управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области Андрей Лемнев.

Возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, бланков).

«Индивидуальные предприниматели, пользующиеся подобными услугами, обманывают не только контролирующие органы, но и покупателей, которым предлагается товар сомнительного качества с фиктивными сертификатами», — подчеркнул Андрей Лемпев.

Он отметил, что за использование фальшивых документов при реализации товара ИП могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.