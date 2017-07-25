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Похудела на... микроволновку. Пользователи Instagram наглядно показывают, какой вес сбросили

26.07.2017 14:42 — Разное | Tut.by  
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Похудевшие пользователи Instagram поняли, что победа над лишним весом выглядит гораздо более впечатляющей, если сброшенные килограммы визуализировать в чем-то тяжелом: бетонных блоках, микроволновках или автомобильных шинах. GO.TUT.BY составил небольшую подборку фото, по которым видно — их авторы и правда серьезно похудели.

«Я едва удерживаю вес, который смогла сбросить», — пишет эта девушка. Она похудела на 46 килограмм. Примерно столько весят четыре больших пакета еды для собак.

 

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GO.TUT.BY составил небольшую подборку снимков, по которым видно - их авторы и правда серьезно похудели.

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