Португальский издатель о том, как Лиссабон готовится к "Евровидению" /

Жители португальской столицы очень рады тому, что международный конкурс "Евровидение" в следующем году примет именно Лиссабон, отметила собеседница Sputnik.

"Мей-арена — это очень хороший зал, и чувствуется дух приближения "Евровидения". Все говорят между собой за чашечкой кофе, все обсуждают "Евровидение" и рады, что оно будет проходить здесь", — отметила Яковлева.

В то же время, по словам собеседницы, о каком-либо глобальном строительстве либо обновлении города накануне конкурса "Евровидение" пока речи не идет. Все происходит в спокойном режиме.

"Может быть, что-то обновят, что-то сделают. Португалия спокойная страна, поэтому новость здесь очень обсуждаема. Включаешь телевидение, говорят о "Евровидении", включаешь радио, слышишь музыку Сальвадора Собрала", — рассказала собеседница.

Португальский издатель убеждена в том, что проведение конкурса на территории страны освежит образ Португалии и у европейцев, и у представителей других стран, которые принимают участие в "Евровидении" и следят за конкурсной атмосферой.

"Действительно, многие люди еще только откроют для себя Португалию, потому что на данный момент все знают, что есть такая маленькая страна где-то рядом с Испанией, но не более того. Сейчас все больше и больше людей открывают для себя Португалию и понимают, что это райский уголок", — отметила Яковлева.

Собеседница также пожелала Беларуси в будущем году одержать победу на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.

Как ранее сообщал Sputnik, Европейский вещательный союз накануне объявил город и даты проведения "Евровидения-2018" — концерты пройдут в Лиссабоне 8-12 мая . Португалия примет "Евровидение" впервые за полувековую историю своего участия в конкурсе благодаря победе Сальвадора Собрала в шоу 2017-го, которое проходило в Киеве.

Комментарий португальского издателя Нины Яковлевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.