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Португальский издатель о том, как Лиссабон готовится к "Евровидению"
26.07.2017 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Жители португальской столицы очень рады тому, что международный конкурс "Евровидение" в следующем году примет именно Лиссабон, отметила собеседница Sputnik.
"Мей-арена — это очень хороший зал, и чувствуется дух приближения "Евровидения". Все говорят между собой за чашечкой кофе, все обсуждают "Евровидение" и рады, что оно будет проходить здесь", — отметила Яковлева.
В то же время, по словам собеседницы, о каком-либо глобальном строительстве либо обновлении города накануне конкурса "Евровидение" пока речи не идет. Все происходит в спокойном режиме.
"Может быть, что-то обновят, что-то сделают. Португалия спокойная страна, поэтому новость здесь очень обсуждаема. Включаешь телевидение, говорят о "Евровидении", включаешь радио, слышишь музыку Сальвадора Собрала", — рассказала собеседница.
Португальский издатель убеждена в том, что проведение конкурса на территории страны освежит образ Португалии и у европейцев, и у представителей других стран, которые принимают участие в "Евровидении" и следят за конкурсной атмосферой.
"Действительно, многие люди еще только откроют для себя Португалию, потому что на данный момент все знают, что есть такая маленькая страна где-то рядом с Испанией, но не более того. Сейчас все больше и больше людей открывают для себя Португалию и понимают, что это райский уголок", — отметила Яковлева.
Собеседница также пожелала Беларуси в будущем году одержать победу на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.
Как ранее сообщал Sputnik,
Комментарий португальского издателя Нины Яковлевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Директор португальского издательства "Портуруссо" Нина Яковлева рассказала радио Sputnik Беларусь о том, какие настроения царят в Лиссабоне после того, как город был...
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