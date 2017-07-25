48-летний главный тренер итальянского клуба «Торино» Синиша Михайлович после одной из тренировок решил проверить готовность к дебюту в Серии "А" новичка команды 20-летнего Ваню Милинковича-Савича, перебравшегося на Апеннины из польской «Лехии».

Мастерство Михайловича, во времена игровой карьеры славившегося великолепным исполнением «стандартов», никуда не делось и спустя 11 лет после завершения карьеры футболиста.

Синиша готовит младшего Милинковича-Савича к Серии А. Без шансов. pic.twitter.com/xJHbxeXOwn — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 25 июля 2017 г.

Все три удара, исполненные наставником с расстояния примерно в 20 метров, точнехонько вошли в правую от голкипера «девятку» и практически без шансов для вратаря, которому не момог и его высокий рост 202 см.

Синиша Михайлович является главным тренером «Торино» с мая 2016 года. Тренерскую карьеру специалист начинал в штабе минланского «Интера» (2006−2008), а затем руководил «Болоньей» (2008−2009), «Катанией» (2009−2010), «Фиорентиной» (2010−2011), «Сампдорией» (2013−2015) и «Миланом» (2015−2016), а также возглавлял сборную Сербии (2012−2013).

В бытность футболистом выступал за югославские «Борово» (1986−1988), «Войводину» (1988−1991), «Црвену Звезду» (1991−1992), итальянские «Рому» (1992−1994), «Сампдорию» (1994−1998), «Лацио» (1998−2004) и «Интер» (2004−2006). В 383 матчах итальянской Серии "А" защитник наколотил 63 гола.

В составе сборных Югославии и Сербии провел 63 матча и забил 10 мячей.

Обладатель Кубка чемпионов и Межконтинентального кубка в составе «Црвены Звезды» (1991). Двукратный чемпион Италии (2000, 2006), четырехкратный обладатель Кубка Италии (2000, 2004, 2005, 2006), трехкратный обладатель Суперкубка Италии (1998, 2000, 2005), обладатель Суперкубка УЕФА (1999), обладатель Кубка обладателей кубков (1999).

Футболист года в Сербии (1999).