Перестать строить отели и взяться за кемпинги

Кемпинг — не самое популярное в Беларуси явление, а вот в Европе зарегистрировано порядка 1, 700 тыс. автодомов — так называемых кэмпинг-каров и еще 4 млн. 700 туристических прицепов-караванов. И все это без учета того что транспорт сейчас все активней переоборудуют для путешествий. Все эти туристы останавливаются в кемпингах — в Европе речь идет о почти 500 миллионах ночевок в год. Такие путешествия являются одним из самых популярных видов автомобильного туризма для жителей Европы и США, где хорошо развита система кемпингов.

"Количество отдыхающих в кемпингах уже превысило число отдыхающих в гостиницах. Чиновники не понимают этого и строят гостиницы, в то время как есть спрос на отдых на природе", — рассказал в пресс-центре Sputnik председатель Союза кемпингов Беларуси Владимир Рудой.

В Беларуси, единственной из стран СНГ, есть стандарт для кемпингов, который во многом совпадает с европейским. А вот большинство наших кемпингов этому стандарту пока не соответствуют. При этом условия для развития кемпингов созданы хорошие. Так, выделение земли для кемпингов происходит без аукциона, бесплатно и почти в любой части Беларуси — платить нужно лишь небольшую арендную плату. Рудой рассказал, что не понимает покупки дорогих участков на Минском море, в то время как за эти деньги можно построить кемпинг в красивых местах, и кроме дома получить еще и доход.

"Мы построили кемпинг на берегу озера Селява, стоимость аренды двух гектаров земли в год — сто долларов", — рассказал Рудой.

Но стоит учесть, что земля для кемпинга выделяется не частному лицу, а юридическому или индивидуальному предпринимателю. Как принять караваннинг и начать действовать, смотрите на видео Sputnik.