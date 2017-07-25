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Тест: переведите с эсперанто и эльфийского

26.07.2017 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во всем мире 26 июля отмечают День эсперанто – искусственного языка, созданного в 1887 году уроженцем Белостока Лазарем Марковичем Заменгофом. Окулист Заменгоф мечтал, что придуманный им язык благодаря своей простоте станет международным языком общения, однако потеснить существующие европейские языки он не смог.

Сегодня на эсперанто пусть и не говорят, но, по разным подсчетам, от миллиона до двух миллионов человек им владеют – это больше, чем количество людей, разговаривающих на исландском или эстонском.

Сегодня эсперанто – не единственный искусственный язык, популярный для изучения: многие всерьез занимаются такими языками, как дотракийский (знакомый фанатам "Игры престолов"), эльфийский, клингонский и другие.

Сможете ли вы угадать перевод фраз с искусственных языков на русский? Проверьте себя при помощи теста Sputnik.

 
 
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