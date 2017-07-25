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Meizu представила флагманы Pro 7 и Pro 7 Plus с двойными камерами и дополнительным экраном

26.07.2017 15:33 — Разное | Tut.by  
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Компания Meizu провела презентацию новых флагманских смартфонов — Pro 7 и Pro 7 Plus. Главными особенностями обоих устройств стали сдвоенные основные камеры и дополнительный дисплей на задней стороне гаджетов.


Корпуса обоих аппаратов изготовлены из металла. Размер AMOLED-экрана более миниатюрной модели составляет 5,2 дюйма (разрешение — 1920 на 1080 пикселей). Старший смартфон получил дисплей диагональю в 5,7 дюймов с разрешением в 2560 на 1440 точек.

В младшем Pro 7 используется процессор MediaTek Helio P25, который дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Более производительный чип Helio X30 устанавливается в старшем Pro 7 Plus. «Оперативки» в нем также больше — 6 ГБ. Встроенной памяти в обоих устройствах может быть 64 или 128 ГБ.


Емкость встроенного аккумулятора Pro 7 — 3000 мАч, Pro 7 Plus — 3500 мАч. Есть технология ускоренной зарядки. Операционная система — Flyme 6 на базе Android 7.0 Nougat. В смартфоне также есть выделенный аудио-чип и 3,5-мм разъем для наушников. Защиты от воды нет.

Основная камера обоих смартфонов оснащается двумя фотомодулями разрешением в 12 Мп. Первый модуль — монохромный, второй — цветной. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп.

Вспомогательный 1,9-дюймовый AMOLED-дисплей c разрешением в 240 на 536 пикселей на задней стороне корпуса обоих аппаратов может выводить уведомления о звонках, сообщениях и других событиях. По словам представителей компании, с его помощью также проще делать селфи на основную камеру.


В продажу гаджет поступит в начале осени по цене в 484 долларов за Pro 7 и за 555 долларов за Pro 7 Plus. На выбор будет доступно несколько цветов, в том числе — ярко-красный.

Вот какие еще смартфоны Meizu популярны в Беларуси.

 
 
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