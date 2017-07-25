



В греческом городе Салоники задержан 38-летний гражданин России, который шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги через биткоины.

Россиянин задержан по запросу США. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники, пишет РБК .

По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали по крайней 4 млрд долларов. В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки. Она владеет и управляет «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности». Группа легализует преступные доходы, конвертируя их в биткоины.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил. Греческая полиция приводит перечень изъятых в ходе обыска вещей: два портативных компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, один роутер, одна камера и четыре кредитных карточки.

Задержание было произведено по запросу США. Отмечается, что власти Соединенных Штатов сотрудничали с греческой стороной в установлении личности россиянина и в его аресте. Ордер на арест выдал Минюст США.

Источник РБК в Генеральном консульстве России в Салониках подтвердил информацию о задержании россиянина.

«Действительно, гражданин России был арестован вчера по запросу Минюста США. Решается вопрос о его заключении под стражу, пока он просто задержан», — пояснил собеседник РБК.