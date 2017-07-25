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Гибридный Chevrolet Volt могут заменить кроссовером

26.07.2017 15:52 — Разное | Tut.by  
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На смену гибридному хэтчбеку Chevrolet Volt может прийти принципиально новая модель — по слухам, речь идет о кроссовере, способном передвигаться на электротяге.


Chevrolet Volt Volt MPV5
Фото: автопроизводителя

«Пятидверка» Volt второго поколения выпускается на заводе General Motors в Хамтрамке, пригороде Детройта, а ее продажи оставляют желать лучшего. В настоящее время руководство GM рассматривает возможности прекращения продаж в Америке сразу шести моделей по причине низкого спроса — кроме Volt это еще Chevrolet Sonic, Cadillac XTS и XT6, Chevrolet Impala и Buick LaCrosse. К слову, три последние модели также выпускаются на заводе в Хамтрамке — предприятие, которое открылось в 1985 году, считается одним из проблемных среди всех заводов автогиганта.

Что касается Volt, то выпуск нынешнего поколения «гибрида» пока продолжится, но в 2022 году ему на смену может прийти кроссовер с бензоэлектрической установкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники внутри GM, осведомленные о дальнейших планах компании. Не исключено, что во внешности будущей новинки будут угадываться черты концепта Volt MPV5 (на фото), который Chevrolet впервые продемонстрировала еще 10 лет назад на автошоу в Пекине.

 
 
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Несмотря на падающую популярность, нынешний Chevrolet Volt будет выпускаться до 2022 года. Его преемником станет, возможно, бензоэлектрический кроссовер.

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