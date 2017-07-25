Гибридный Chevrolet Volt могут заменить кроссовером

На смену гибридному хэтчбеку Chevrolet Volt может прийти принципиально новая модель — по слухам, речь идет о кроссовере, способном передвигаться на электротяге.



Chevrolet Volt Volt MPV5

Фото: автопроизводителя

«Пятидверка» Volt второго поколения выпускается на заводе General Motors в Хамтрамке, пригороде Детройта, а ее продажи оставляют желать лучшего. В настоящее время руководство GM рассматривает возможности прекращения продаж в Америке сразу шести моделей по причине низкого спроса — кроме Volt это еще Chevrolet Sonic, Cadillac XTS и XT6, Chevrolet Impala и Buick LaCrosse. К слову, три последние модели также выпускаются на заводе в Хамтрамке — предприятие, которое открылось в 1985 году, считается одним из проблемных среди всех заводов автогиганта.

Что касается Volt, то выпуск нынешнего поколения «гибрида» пока продолжится, но в 2022 году ему на смену может прийти кроссовер с бензоэлектрической установкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники внутри GM, осведомленные о дальнейших планах компании. Не исключено, что во внешности будущей новинки будут угадываться черты концепта Volt MPV5 (на фото), который Chevrolet впервые продемонстрировала еще 10 лет назад на автошоу в Пекине.